Faculdade CDL Fortaleza faz festa para diplomar e louvar a quem merece

Marcada pelos gritos de alegria do público que lotou o grande e confortável auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a cerimônia de diplomação das novas turmas de graduados da Faculdade CDL de Fortaleza e de entrega do título de Doutor Honoris Causa ao ex-senador Mauro Benevides e ao empresário e líder do comércio varejista cearense Honório Pinheiro – realizada ontem à noite – foi um evento de honra ao mérito aos formandos e aos homenageados.

Tudo transcorreu em clima de descontração, a começar pela performance da mestre de cerimônia, Norma Zélia, que logo fez questão de dizer que a noite era para a celebração do conhecimento e, por isto mesmo, pediu aplausos e muita vibração dos presentes, no que foi prontamente atendida.

O superintendente da Faculdade CDL, Lourenço da Mata, foi o primeiro a falar. Fê-lo sob constantes salvas de palmas, como orientou a cerimonialista. Da Mata aconselhou os graduados a continuarem investindo no aprimoramento do seu saber, pois hoje o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo, exigindo profissionais altamente qualificados.

Em seguida, o senador Mauro Benevides recebeu o Título de Doutor Honoris Causa da Faculdade CDL, que lhe foi entregue pelo diretor-geral da instituição, empresário Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza.

Aos 93 anos de idade, Mauro Benevides, que foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente do Senado e presidente da República por 5 dias, leu um texto – entrecortado por frases improvisadas – no qual lembrou o esforço que – a pedido do seu amigo Honório Pinheiro, autor da ideia de criação da Faculdade CDL – empreendeu junto ao ministério da Educação nesse sentido.

“A Faculdade CDL obteve os cinco graus de aprovação do MEC”, disse Benevides, sob mais fortes aplausos do auditório.

Depois, Honório Pinheiro recebeu de Assis Cavalcante o seu título de Doutor Honoris Causa. Ao discursar – foi um pronunciamento que durou apenas seis minutos – ele lembrou de sua origem pobre, nascido na zona rural de Solonópole, no Sertão Central cearense, filho de uma professora primária que, a muito custo, ensinou-lhe e aos seus irmãos as primeiras letras.

Recordou que, migrando para Fortaleza, prosseguiu seus estudos, sendo aprovado no vestibular da Unifor, recebendo do chanceler Edson Queiroz uma bolsa de estudos e três conselhos:

“1) Não tire menos de nota 8, pois do contrário você perderá a bolsa; 2) estude muito; e 3) seja ético. É o que tenho procurado ser até hoje”, disse ele sob aplausos e gritos da plateia de lojistas e graduados.

Pinheiro agradeceu o empenho que o então senador Mauro Benevides empreendeu para a obtenção da licença do MEC para a instalação e funcionamento da Faculdade CDL. E referiu-se a outro esforço de Benevides, cujo empenho pessoal permitiu a extensão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ao setor do comércio nordestino.

Por fim, falou o diretor-geral da Faculdade CDL, Assis Cavalcante, que iniciou seu pronunciamento com uma informação importante: 90% dos mais de 100 graduados de ontem à noite são funcionários das empresas lojistas de Fortaleza e de cidades do interior do Estado.

Também fez agradecimento ao ex-senador Mauro Benevides, sem cujo apoio a instalação da Faculdade CDL não teria sido possível. “Se estamos aqui, hoje, graduando mais uma turma da nossa faculdade, foi poque o nosso eterno senador Mauro Benevides emprestou todo o seu prestígio”, afirmou Assis Cavalcante.

Repetindo o que, minutos antes, fizera Honório Pinheiro – que indicou entre os graduados um dos colaboradores de sua rede de lojas Supermercado Pinheiro – Assis Cavalcante revelou que três dos funcionários de sua rede de lojas Ótica Visão também se incluíam entre eles. E foi mais uma vez aplaudido.

Quando os discursos terminaram, começou a solenidade de diplomação dos graduados. E aí, sim, a festa foi toda dos que estavam conquistando ali o que o compositor Martinho da Vila, nos anos 80, chamou de “canudo de papel” – o tão sonhado diploma de conclusão do curso superior.

A confraternização dos graduados com seus padrinhos, familiares e patrões encerrou o evento, considerado pelo empresário João Araújo Sobrinho, dono da rede de lojas Casa dos Relojoeiros, como “mais um gol de placa da CDL Fortaleza”.

Durante a confraternização, cercado por amigos e admiradores, o deputado federal Mauro Benevides, presente ao evento, contou um fato recente sobre o seu pai.

Por sugestão dos filhos, o ex-senador adquiriu um aparelho para melhorar sua audição (ele tem mais de 90 anos), mas se recusa a utilizá-lo.

Na semana, passada, Mauro Filho perguntou-lhe:

“Papai, por que o senhor usa o seu aparelho auditivo?”

A resposta veio como um raio:

“É porque as pessoas podem chamar-me de velho.”