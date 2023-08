Elmano critica declarações de Zema sobre Nordeste: 'um preconceito que eu imaginava superado'

O governador Elmano de Freitas (PT) criticou, nesta segunda-feira (7), as declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre o Nordeste na semana passada. Para o petista, a fala de Zema ao comparar o Nordeste com "vaquinhas que produzem pouco" é de um "preconceito que eu imaginava superado".

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Eu avalio (a declaração) como um profundo desconhecimento do que é o Nordeste e de um preconceito que eu imaginava superado, ainda mais vindo de um governador de um estado tão importante do Brasil, tão querido para nós nordestinos. Minas Gerais tem uma parte que participa do semiárido brasileiro e eu esperava do governador de Minas um pouco mais de visão nacional"

Na semana passada, em entrevista ao Estadão, Zema declarou que os estados do Sul e Sudeste se uniram em consórcio para buscar protagonismo político e fazer frente ao Nordeste.

"Já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos – que é o que nunca tivemos – protagonismo político. Outras regiões do Brasil, com Estados muito menores em termos de economia e população se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília", disse em entrevista ao Estadão.

Nesta segunda (7), o governador Elmano reforçou que o Consórcio Nordeste foi criado para discutir as desigualdades sociais da região e compartilhar e buscar soluções para superá-las. A declaração ocorreu durante audiência com a empresa Fortescue, que apresentou recentemente seu estudo de impacto para projeto de Hidrogênio Verde (H2V) no Estado, no Palácio da Abolição.

"Nós saudamos muito que outras regiões tenham os seus consórcios, para que facilite o entendimento entre as regiões, não para dividir, mas para unir cada vez mais o Brasil, para o Brasil crescer com o nosso povo melhorando de vida. Lamento muito a fala e fiquei muito feliz de ver que outros governadores da região Sudeste, do Sul, não concordam com esse tipo de declaração", frisou Elmano.

No domingo (6), o presidente do Consórcio Nordeste e governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), emitiu nota repudiando as declarações de Zema e cobrando redução de desigualdades.

"É importante reafirmar que a união regional dos estados do Nordeste e, também, do Norte não representa uma guerra contra os demais estados da federação, mas uma maneira de compensar, pela organização regional, as desigualdades históricas de oportunidades e desenvolvimento", declarou em nota.

