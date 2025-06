Elmano anuncia R$ 211 mi para saneamento na Beira-Mar e obras em Maracanaú, Maranguape e Crateús

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira (16), R$ 211 milhões em investimentos para obras na avenida Beira-Mar de Fortaleza e nos municípios de Maracanaú, Maranguape e Crateús. O valor foi viabilizado após reunião em São Paulo com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

De acordo com o governador cearense, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) deve receber R$ 126 milhões para a obra de recuperação do sistema interceptor de esgoto na Beira-Mar de Fortaleza.

Para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), quase R$ 60 milhões deverão ser investidos em uma adutora para garantir o fornecimento de água em Maracanaú e Maranguape.

A reunião terminou ainda com novidades para o interior, pois um investimento de R$ 25 milhões deverá ser feito em saneamento básico de Crateús, no sertão cearense. Segundo Elmano, outros três projetos de saneamento ainda estão em discussão com o BNDES.

A expectativa é que a aprovação dos valores saia no próximo dia 26 de junho.

Obra do Metrofor

Ainda conforme o governador, está em negociação com o BNDES a liberação de recursos para a obra do Metrô de Fortaleza (Metrofor). Elmano disse que o governo fará uma carta de intenção e que podem ser garantidos mais R$ 150 milhões até 2026, para que a obra "continue a acelerar".

"Queremos avançar muito para entregar o metrô que o povo Fortaleza tanto precisa", assinalou Elmano de Freitas.