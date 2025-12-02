E-book apresenta métodos de empreendedorismo e gestão com baixo investimento

Com a proposta de oferecer treinamento em gestão, incentivar pequenos comerciantes a entrarem no mundo digital, criar estratégias para desenvolver melhor as equipes e produzir conteúdos em formato de e-book, a Privilegy Consultoria anuncia o e-book “Tomando as Rédeas do Dinheiro”, guia completo e acessível para quem deseja começar um negócio físico ou digital com baixo investimento.

Escrito por Roman Aguiar, o e-book tem como base a história do próprio, que passou por grandes companhias: Brahma, Schincariol, Grupo Positivo, Grupo Lego e outras marcas. Após o enfrentamento de dificuldades financeiras, ele acumulou toda a experiência e refez a vida. Hoje, possui vários pequenos negócios. Além disso, Aguiar já capacitou e reciclou mais de 5.000 profissionais em mais de 350 empresas pelo Brasil.

O conteúdo da obra apresenta estratégias capazes de geração de renda. “A partir de um estudo local da região onde a pessoa está, a gente ensina no e-book: como ela vai analisar a região dela, se for um negócio com foco local. Partindo disso, a gente apresenta estratégias de como escolher o nicho, criar um negócio, se preparar para vender, divulgar e impulsionar nas redes sociais dentro da sua localidade”, ressalta Roman.

Legenda: O livro traz estratégias de empreendedorismo para os leitores Foto: reprodução

Segundo o autor, o maior diferencial de “Tomando as Rédeas do Dinheiro” é que o conteúdo atinge a dor de quem chega ao final do mês e enfrenta dificuldades para pagar as contas e oferecer momentos de lazer para a família. “Sentindo essas dores, a gente criou um produto que realmente ensina a pessoa a começar do absoluto zero e, claro, com estratégias corretas e um método que consegue atingir um faturamento suficiente”, destaca.

O e-book busca disponibilizar às empresas cearenses a mesma qualidade de estratégias aplicadas em grandes organizações, possibilitando transformar um negócio em uma empresa lucrativa e saudável. “Uma empresa ser lucrativa não significa que ela seja saudável. Ela pode dar lucro e o proprietário gastar o dele e o da empresa”, finaliza.