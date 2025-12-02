Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

E-book apresenta métodos de empreendedorismo e gestão com baixo investimento

Conteúdo reúne estratégias para conquistar independência financeira, estruturar negócios locais e iniciar no mundo digital do zero

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Legenda: O autor Roman Aguiar capacitou e reciclou mais de 5.000 profissionais em mais de 350 empresas
Foto: Arquivo pessoal

Com a proposta de oferecer treinamento em gestão, incentivar pequenos comerciantes a entrarem no mundo digital, criar estratégias para desenvolver melhor as equipes e produzir conteúdos em formato de e-book, a Privilegy Consultoria anuncia o e-book “Tomando as Rédeas do Dinheiro”, guia completo e acessível para quem deseja começar um negócio físico ou digital com baixo investimento. 

Escrito por Roman Aguiar, o e-book tem como base a história do próprio, que passou por grandes companhias: Brahma, Schincariol, Grupo Positivo, Grupo Lego e outras marcas. Após o enfrentamento de dificuldades financeiras, ele acumulou toda a experiência e refez a vida. Hoje, possui vários pequenos negócios. Além disso, Aguiar já capacitou e reciclou mais de 5.000 profissionais em mais de 350 empresas pelo Brasil. 

O conteúdo da obra apresenta estratégias capazes de geração de renda. “A partir de um estudo local da região onde a pessoa está, a gente ensina no e-book: como ela vai analisar a região dela, se for um negócio com foco local. Partindo disso, a gente apresenta estratégias de como escolher o nicho, criar um negócio, se preparar para vender, divulgar e impulsionar nas redes sociais dentro da sua localidade”, ressalta Roman. 

Legenda: O livro traz estratégias de empreendedorismo para os leitores
Foto: reprodução

Segundo o autor, o maior diferencial de “Tomando as Rédeas do Dinheiro” é que o conteúdo atinge a dor de quem chega ao final do mês e enfrenta dificuldades para pagar as contas e oferecer momentos de lazer para a família. “Sentindo essas dores, a gente criou um produto que realmente ensina a pessoa a começar do absoluto zero e, claro, com estratégias corretas e um método que consegue atingir um faturamento suficiente”, destaca. 

O e-book busca disponibilizar às empresas cearenses a mesma qualidade de estratégias aplicadas em grandes organizações, possibilitando transformar um negócio em uma empresa lucrativa e saudável. “Uma empresa ser lucrativa não significa que ela seja saudável. Ela pode dar lucro e o proprietário gastar o dele e o da empresa”, finaliza. 

Serviço 
Tomando as Rédeas do Dinheiro 
Link do e-book: https://tinyurl.com/Tomandoasredeas 

Mais informações:  
privilegyconsultoria@gmail.com 
@privilegyconsultoria 
WhatsApp: (85) 99706-5297 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Negócios

E-book apresenta métodos de empreendedorismo e gestão com baixo investimento

Conteúdo reúne estratégias para conquistar independência financeira, estruturar negócios locais e iniciar no mundo digital do zero

Agência de Conteúdo DN
Há 38 minutos
Mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Automóvel

CNH sem autoescola: veja respostas para as principais dúvidas

Saiba como será processo, valor e o que continua sendo obrigatório.

Redação
Há 1 hora
Estudantes ou candidatos concentrados em mesas individuais durante sessão de estudo preparatória para concurso público.
Papo Carreira

Quem pode fazer o concurso da Caixa? Veja requisitos completos

Saiba exigências para se candidatar a uma das vagas do certame.

Carol Melo
Há 2 horas
Pessoa em site na Black Friday
Victor Ximenes

Vendas na Black Friday 'bombam' no Ceará e crescem 35% em 2025

Aluguel de carros e supermercados puxam alta nas compras.

Victor Ximenes
02 de Dezembro de 2025
Cartões de crédito.
Ana Alves

Inadimplência desacelera no Ceará: o que está por trás da melhora?

Ana Alves
02 de Dezembro de 2025
Foto que contém avenida Frei Cirilo na Messejana.
Negócios

Avenida Frei Cirilo ainda enfrenta desafios econômicos, apesar da força dos pequenos negócios

Luciano Rodrigues
02 de Dezembro de 2025
Imagem mostra notas de reais, moedas e bilhetes de loteria Caixa da Timemania ilustrando loterias da Caixa com sorteio neste dia.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 56,5 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (2).

Redação
02 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

"Cresce Ceará" terá amanhã casos especiais da indústria e do agro

Evento promovido pelo Sistema Verdes e apoiado pelo BNB reunirá no BS Design empresários e executivos de empresas privadas e do governo para tratar do comércio exterior

Egídio Serpa
02 de Dezembro de 2025
Imagem do avião no ar.
Igor Pires

Do bug no Super Mario à tela azul do PC: entenda o fenômeno que levou ao recall da Airbus

Igor Pires
01 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6891, desta segunda-feira (01/12); prêmio é de R$ 2,3 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6891, desta segunda-feira (01/12); prêmio é de R$ 2,3 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2856 – Sorteio de segunda-feira, 01/12; Prêmio de R$ 4,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2856 – Sorteio de segunda-feira, 01/12; Prêmio de R$ 4,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2856 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2893 de hoje, segunda-feira, 01/12; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2893 de hoje, segunda-feira, 01/12; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2893 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão.

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 779 - Sorteio de segunda-feira, 01/12; Prêmio de R$ 6,0 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 779 - Sorteio de segunda-feira, 01/12; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 779 em 01/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3551, desta segunda-feira (01/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3551, desta segunda-feira (01/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (01/12): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (01/12): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando uma CNH na mão enquanto cobre a foto do documento. Imagem usada em matéria da resolução aprovada sobre aulas em autoescolas.
Automóvel

Contran aprova resolução e CNH poderá ser obtida sem aulas em autoescolas

Provas práticas e teóricas estão mantidas, mas carga horária foi reduzida.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem de fachada da Caixa Econômica, para matéria sobre últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil.
Papo Carreira

Últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil

Edital conta com 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem de sala de aula ilustra matéria sobre lista de aprovados da Fuvest.
Papo Carreira

Fuvest divulga lista de aprovados e locais de prova para 2ª fase

As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de dezembro.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Prédio em que funciona a sede do Banco Central do Brasil em Brasília.
Negócios

Ferramenta para bloquear abertura de contas fraudulentas é lançada pelo BC

Sistema pedirá ativação do próprio consumidor para permitir abertura.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem mostra método de pagamento via Pix.
Negócios

Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações em um dia

Marca foi registrada na última sexta-feira (28).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Ministro Luiz Marinho em entrevista à Verdinha FM 92.5
Victor Ximenes

Saque-aniversário do FGTS pode ter nova liberação bilionária em 2026, diz ministro

Luiz Marinho afirma que nova rodada de saque pode ser feita nos primeiros meses de 2026

Victor Ximenes
01 de Dezembro de 2025
Mão de pessoa negra segurando caneta esferográfica de tampa preta. Ao fundo, borrados em sua perna, papel branco de prova e celular preto.
Papo Carreira

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados hoje (1º)

Segunda fase tem mais de 42 mil candidatos classificados e acontecerá nesta domingo (7).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda (1º)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
01 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Observatório Nacional instala relógio atômico de césio em Fortaleza

Ele será implantado no Data Center da Etice, cujo ponto de troca de tráfego de dados é o segundo maior do país

Egídio Serpa
01 de Dezembro de 2025
Vista parcial da praça da Igreja Matriz de Itapipoca, no Ceará.
Negócios

Cidade do Ceará registra a 5ª melhor taxa de investimento do País

Estudo coloca a mesma cidade em 1º lugar do Nordeste.

Paloma Vargas
01 de Dezembro de 2025
Negócios

Cresce Ceará ocorre nesta quarta (3) com debate sobre desafios do comércio exterior

Evento é gratuito e contará com dois painéis com especialistas do mercado e representantes do setor público

Agência de Conteúdo DN
01 de Dezembro de 2025
Vista frontal de um SUV elétrico Chevrolet Spark azul.
Negócios

Produção do Chevrolet Spark no Ceará vai elevar em 2,4 mil contêineres por ano no Porto do Pecém

Polo automotivo será inaugurado no próximo dia 3 e deve ter a presença do presidente Lula.

Paloma Vargas
01 de Dezembro de 2025
Carteira de Trabalho
Victor Ximenes

Quais as 10 cidades campeãs da carteira assinada no Ceará

Victor Ximenes
01 de Dezembro de 2025
Homem preenche bilhetes de jogos da loteria em balcão de lotérica.
Negócios

Com Super Sete sorteando R$ 6 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (1º).

Redação
01 de Dezembro de 2025