Dólar sobe 27,3% ao longo do ano e termina 2024 em R$ 6,18; Ibovespa cai 10%

No último pregão do ano, o dólar encerrou em R$ 6,179. O valor representa um recuo 0,22% se comparado ao dia anterior, mas uma alta de 27,36% se considerada a evolução ao longo de 2024 da moeda.

Nesta segunda-feira (30), o Banco Central (BC) vendeu US$ 1,815 bilhão à vista em um leilão entre 13h56 e 14h01 para conter a alta da moeda.

A taxa de corte foi de R$ 6,1740 e 14 propostas foram aceitas.

Com essa intervenção, o BC já despejou, desde 12 de dezembro, US$ 21,575 bilhões em leilões à vista no mercado. É a maior injeção de recursos em um único mês da história do regime flutuante de câmbio, acima dos US$ 12,054 bilhões vendidos em março de 2020, durante a pandemia de Covid-19.

Ibopespa

O Ibovespa subiu 0,01% no pregão, fechando o ano com 120.283,4 pontos. O valor, no entanto, representa uma queda de 10,08% ao longo do ano.