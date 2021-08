Dia do economista: o que faz, quais as oportunidades e quanto ganha

Dos concursos públicos a grandes empresas, o economista tem diversos ramos para seguir. Com foco estratégico, o papel do profissional de realizar análises e nortear decisões se torna ainda mais importante neste momento de retomada econômica no país. Nesta sexta (13 de agosto), é celebrado o dia do economista, e o Diário do Nordeste mostra os caminhos desta profissão.

“Ele vai dar o indicativo de quais os setores de atividade, como devem se estruturar, como redimensionar a sua empresa de acordo com crescimento ou não da demanda, direcionar oferta de produtos. Ele acaba sendo a bússola para os caminhos a serem traçados não só para a iniciativa privada como a pública”, resume o presidente do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra.

Oportunidades

Na iniciativa pública, o economista pode atuar na área de planejamento, estratégia, pesquisa para entender a situação econômica e criar políticas públicas. Na privada, o profissional pode ser um grande aliado para indicar para onde empresas podem se expandir e quais os melhores locais para investir recursos.

Os bancos são um grande celeiro para os economistas, com oportunidades para atuar na área de crédito, seguro e finanças em geral. As corretoras de investimentos também têm demandado cada vez mais os conhecimentos dos profissionais de economia para construir indicações para investidores.

Coimbra aponta que o mercado de trabalho para os economistas tem se ampliado em razão do próprio crescimento da economia do estado.

Ele cita como exemplo o aumento do número de empresas cearenses ingressando no mercado de capitais – como foi o caso da Brisanet no final do mês passado. Segundo ele, a chegada à bolsa de valores cria uma maior demanda da expertise de economistas dentro das empresas.

“A gente vem observando também a parte de educação financeira, orçamento pessoal. O economista vem abrindo novos espaços e no dia a dia que a gente observa a necessidade e a importância”, percebe.

Para o economista e sócio-diretor da CDP Capital, Renato Aguiar, o mercado em Fortaleza ainda tem um escopo reduzido quando comparado a centros financeiros como São Paulo. Bancos, órgãos do governo, casas de crédito, empresas de investimento e os Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FDICs) são as maiores oportunidades, segundo ele.

“Há também sempre a possibilidade de algum cargo com comissão, normalmente ligado a algum político e vai envolver networking e uma certa notoriedade, normalmente se tiver ocupado algum cargo relevante na administração pública”, acrescenta.

Desafios

Ricardo Coimbra destaca que o salário inicial de um economista varia entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, mas o profissional pode chegar a ganhar até R$ 25 mil se tornando uma referência de mercado.

A inserção no mercado de trabalho, contudo, é um dos principais desafios. Ele considera que nem sempre as empresas enxergam a importância do trabalho do economista frente a outras profissões com atuação próxima. O profissional deve, portanto, provar seu valor.

Quem quer atuar no âmbito público precisa esperar a abertura de concursos, o que afunila o número de profissionais no mercado.

Citando sua trajetória pessoal, Renato Aguiar afirma que, para crescer, o economista deve buscar formações para além da graduação. Ele conta que fez pós graduações para conseguir subir de posições até diretor executivo de empresas.

Ele destaca que o profissional deve chegar ao mercado aberto, evitando se manter apenas em direcionamentos específicos no setor público ou em grandes empresas.

Renato Aguiar economista e sócio-diretor da CDP Capital O desafio seria acessar esse grande universo e estar aberto a atuar como generalista, navegando um pouco no universo de conhecimentos do administrador, contabilista, galgando posições usando conhecimentos de economia, principalmente na parte estratégica de mercado

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios