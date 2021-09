Como fazer o saque-aniversário do FGTS 2021

Os beneficiários que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nascidos de setembro a dezembro, ainda vão poder realizar o saque do valor neste ano. No caso dos nascidos em setembro, a data limite para a retirada do dinheiro será até o dia 30.

O calendário prevê que os beneficiários terão cerca de três meses, a partir da data do seu aniversário, para retirar o dinheiro em 2021. Quem não retirar o valor até a data-limite terá o dinheiro devolvido para a conta do FGTS.

Entretanto, quem escolher o saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o valor integral do fundo se for demitido.

Como solicitar o saque?

É possível optar pelo saque no sistema no aplicativo FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, no Internet Banking CAIXA ou nas Agências. Caso o trabalhador faça a mudança fora do prazo, começa a receber o valor no ano que vem.

Também é permitida a movimentação da conta do FGTS para moradia própria, doenças graves, aposentadoria, calamidade pública e outros casos.

Quem não aderir, permanece na sistemática do Saque-Rescisão. O trabalhador que aderir também pode voltar para essa sistemática - a alteração ocorre no 1º dia do 25º mês da solicitação.

Como sacar o saque-aniversário na lotérica?

Os trabalhadores que estão na modalidade do saque-aniversário do FGTS podem sacar parte de seu fundo todos os anos de variadas formas. Seja em caixa eletrônico, agência, lotérica ou ainda por meio do saque digital.

Para fazer o saque em lotéricas, basta ter o Cartão do Cidadão e a senha para sacar até R$ 3 mil. Para valores maiores, os trabalhadores podem ir a uma agência da Caixa.

Como sacar o saque-aniversário no caixa eletrônico?

O saque-aniversário no caixa eletrônico pode ser feito por todos os trabalhadores que aderiram a esta modalidade. Ou seja, ela demanda que o trabalhador solicite esta opção durante a solicitação do benefício.

O requerimento também ocorre nas agências físicas da Caixa Econômica Federal (CEF) ou por meio do Internet Banking CAIXA.

Como funciona o saque digital do saque-aniversário?

O trabalhador deverá utilizar o Aplicativo do FGTS para isto. Lá, será possível consultar os valores disponíveis para saque. Então, basta indicar uma conta na CAIXA ou em qualquer instituição bancária para receber os valores, sem nenhum custo. O valor estará disponível em conta após 5 dias úteis.

O trabalhador poderá ainda fazer upload de documentos, além de acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para o saque.

Onde cai o valor do saque-aniversário?

Ao fazer a adesão ao saque-aniversário do Fundo de Garantia o trabalhador é obrigado a indicar uma conta bancária na qual o valor deve ser depositado.

Portanto, assim que o saque estiver disponível basta que o beneficiário se dirija até a agência bancária indicada. Lá, será solicitado o cartão e a senha referentes à conta.

Meu saque-aniversário não caiu na conta, o que fazer?

Quando o saque-aniversário não cair na sua conta, é necessário entrar em contato com a Caixa Econômica Federal.

Segundo o banco isso pode ocorrer por dois motivos. O primeiro deles corresponde à desatualização cadastral do trabalhador. Já a segunda, é a indicação de conta conjunta, o que não é aceito para esse tipo de transação.

Calendário FGTS 2021 - Saque-aniversário

Nascidos em janeiro

Início do pagamento: 4 de janeiro de 2021

4 de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 31 de março de 2021

Nascidos em fevereiro

Início do pagamento: 1º de fevereiro de 2021

1º de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de abril de 2021

Nascidos em março

Início do pagamento: 1º de março de 2021

1º de março de 2021 Data limite para sacar: 31 de maio de 2021

Nascidos em abril

Início do pagamento: 1º de abril de 2021

1º de abril de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em maio

Início do pagamento: 3 de maio de 2021

3 de maio de 2021 Data limite para sacar: 31 de julho de 2021

Nascidos em junho

Início do pagamento: 1 de junho de 2021

1 de junho de 2021 Data limite para sacar: 31 de agosto de 2021

Nascidos em julho

Início do pagamento: 1 de julho de 2021

1 de julho de 2021 Data limite para sacar: 30 de setembro de 2021

Nascidos em agosto

Início do pagamento: 2 de agosto de 2021

2 de agosto de 2021 Data limite para sacar: 31 de outubro de 2021

Nascidos em setembro

Início do pagamento: 1º de setembro de 2021

1º de setembro de 2021 Data limite para sacar: 30 de novembro de 2021

Nascidos em outubro

Início do pagamento: 1º de outubro de 2021

1º de outubro de 2021 Data limite para sacar: 31 de dezembro de 2021

Nascidos em novembro

Início do pagamento: 1º de novembro de 2021

1º de novembro de 2021 Data limite para sacar: 31 de janeiro de 2022

Nascidos em dezembro

Início do pagamento: 1º de dezembro de 2021

1º de dezembro de 2021 Data limite para sacar: 28 de fevereiro de 2022

