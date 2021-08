Como fazer a Carteira de Trabalho Digital; veja passo a passo

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento obrigatório em que constam as informações profissionais do trabalhador. Em 2019, uma portaria possibilitou a substituição do documento físico pela CTPS Digital.

Ele funciona cruzando bases de dados do governo com as informações enviadas pelo empregador via sistema eSocial, utilizando dados do contrato de trabalho, anotações de férias, décimo-terceiro, entre outros.

A Carteira de Trabalho Digital está disponível para iOS e Android, além de ser possível acessar pela internet.

Confira como fazer a Carteira Digital de Trabalho

Legenda: Acesse o Portal do Governo Federal para cadastrar suas informações e ter acesso a CTPS Digital Foto: Reprodução/Governo Federal

Inicialmente, acesse o Portal do Governo Federal;

o Portal do Governo Federal; Clique em “Criar sua conta”;

em “Criar sua conta”; Preencha os campos com suas informações pessoais;

os campos com suas informações pessoais; Escolha uma forma de ativação , podendo ser por email ou SMS;

, podendo ser por email ou SMS; Acesse seu e-mail ou verifique seu SMS para criar uma senha e ativar sua conta;

Caso não consiga gerar uma senha pela internet, ainda é possível tentar pelos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou da Caixa, assim como em alguma unidade do Ministério da Economia. Em seguida:

Baixe o app oficial na Play Store ou App Store;

o app oficial na Play Store ou App Store; Clique em “Entrar” e informe o CPF e senha cadastrados;

em “Entrar” e informe o CPF e senha cadastrados; Logo após, será necessário confirmar algumas informações pessoais como nome da mãe e data de nascimento;

Legenda: Nesta tela inicial, você poderá navegar pelas abas e visualizar dados básicos sobre seus vínculos empregatícios Foto: Reprodução/Governo Federal

Na tela inicial, será possível visualizar dados básicos sobre seus vínculos empregatícios. Caso queira ver mais detalhes, será preciso uma segunda confirmação de identidade com informações sobre seus contratos anteriores, seja o nome do último empregador ou ano do último contrato e se recebeu benefícios do INSS nos últimos 5 anos, entre outros.

Vale ressaltar que é preciso confirmar corretamente esses dados para não ter o cadastro bloqueado. Com o cadastro concluído e o CTPS instalado no smartphone, seu CPF passa a ser o número da sua carteira de trabalho digital.

Como proceder em caso de informações incorretas

Inconsistências são corrigidas automaticamente pelos sistemas que geram as informações da Carteira de Trabalho Digital. Dessa forma, caso haja informações incorretas após setembro de 2019, você pode informar o erro ao empregador ou solicitar que a correção seja realizada.

Além disso, caso você possua a CTPS física, é recomendado guardar o documento, já que ela ainda serve como registro de contratos de trabalho antigos. Anotações como férias e décimo-terceiro podem demorar para serem exibidas no aplicativo devido ao tempo de processamento do material.