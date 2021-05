Comitê se reúne hoje para definir novo decreto no Ceará; setores esperam ampliação de horário

O comitê que toma as decisões de enfrentamento à pandemia do coronavírus no estado do Ceará se reúne nesta sexta-feira (7) para definir os pontos do decreto que será anunciado hoje ou amanhã (8). Setores como o comércio e o de bares e restaurantes esperam que o documento traga uma ampliação de horário para as atividades.

"Nossa expectativa é que consigamos estender um pouco mais os horários para o início da noite", pontua Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE).

De acordo com ele, o faturamento do setor ainda está 60% abaixo do observado no retorno que ocorreu no fim de junho do ano passado, após o primeiro lockdown.

Taiene Righetto Presidente da Abrasel-CE "Para este final de semana, o movimento deve ser um pouco melhor por conta do Dia das Mães."

Este fim de semana será o primeiro sem lockdown após ser estabelecido o isolamento social rígido em 2021.

Segundo a Abrasel-CE, a faixa de horário de 12h às 15h afixada para o fim de semana "significa um retorno de cerca de 10% do setor, em média".

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), Maurício Filizola, também espera uma ampliação do comércio.

"Estamos na esperança sempre, torcendo para que haja a ampliação com as devidas orientações, principalmente considerando o Dia das Mães. Que a gente tenha o respeito ao outro, sem gerar aglomerações", pontua.

Academias

As academias também esperam ampliação da faixa de horário, de acordo com a presidente do Sindicato das Empresas de Condicionamento Físico do Ceará (Sindfit-CE), Juliana Sá.

"Estamos com a esperança de aumento do horário, já que a semana inteira foi de queda no número de óbitos", explica Juliana.

Fim de semana

Atividades e serviços que tiveram o funcionamento ampliado no último decreto do governador Camilo Santana passam pelo primeiro fim de semana de liberação neste sábado (8) e domingo (9). Comércio, shoppings, barracas de praia e restaurantes estão na lista.

VEJA O QUE FUNCIONA NO CEARÁ NESTE FIM DE SEMANA (8/5 e 9/5)

Shoppings e praça de alimentação

Horário: 12h às 17h

Capacidade: 40% de atendimento simultâneo

Comércio de rua, restaurantes e barracas de praia

Horário: 10h às 15h

Capacidade: 40% de atendimento simultâneo

Igrejas

Horário: celebrações somente até as 17h

Capacidade: 25% de capacidade

Academias

Horário: até as 15h / Dentro de shoppings: até as 17h

Orientações: funcionamento com horário marcado, respeito ao limite de 25% de capacidade e protocolos de biossegurança

Autoescolas

Horário: 6h às 15h, mediante a agendamento