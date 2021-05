Shoppings, comércio e restaurantes: veja o que funciona no Ceará neste fim de semana

Atividades e serviços que tiveram o funcionamento ampliado no último decreto do governador Camilo Santana passam pelo primeiro fim de semana de liberação neste sábado (8) e domingo (9). Comércio, shoppings, barracas de praia e restaurantes estão na lista.

Igrejas também entraram na flexibilização, com horário definido e capacidade reduzida. É também o primeiro fim de semana sem lockdown desde a implantação do isolamento rígido no Estado, em março.

VEJA O QUE FUNCIONA NO CEARÁ NESTE FIM DE SEMANA (08/05 e 09/05)

Shoppings e praça de alimentação

Horário: 12h às 17h

Capacidade: 40% de atendimento simultâneo

Comércio de rua, restaurantes e barracas de praia

Horário: 10h às 15h

Capacidade: 40% de atendimento simultâneo

Igrejas

Horário: celebrações somente até as 17h

Capacidade: 25% de capacidade

Academias

Horário: até as 15h / Dentro de shoppings: até as 17h

Orientações: funcionamento com horário marcado, respeito ao limite de 25% de capacidade e protocolos de biossegurança

Autoescolas

Horário: 6h às 15h, mediante a agendamento

Fiscalização

Por causa do Dia das Mães, a Agência de Fiscalização de Fortaleza e a Guarda Municipal devem atuar durante o fim de semana para coibir aglomerações no comércio e nos restaurantes - que costumam ficar movimentados.

O secretário de Segurança Cidadã, coronel Eduardo Holanda, reforça orientação para que os presentes sejam adquiridos até esta sexta (7), para reduzir o fluxo no comércio no fim de semana.

Durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (6), ele lembrou que os restaurantes só podem receber até 40% da capacidade e cada mesa pode ter, no máximo, seis pessoas. “Para o tradicional almoço em família, agende antecipadamente. Também estão proibidas as filas do lado de fora dos restaurantes aguardando vagar uma mesa”, frisou.

Toque de recolher

Segundo o decreto estadual, aos sábados e domingos, há toque de recolher das 19h às 5h.