Com a alta no preço da gasolina em Fortaleza, vale a pena abastecer com etanol? Entenda

Mesmo com o aumento no preço da gasolina, o etanol continua não compensando para o bolso do consumidor. Simulação feita pelo Diário do Nordeste com os valores praticados em postos de Fortaleza aponta que a gasolina ainda é mais econômica (ver valores abaixo). No entanto, é preciso cautela antes de decidir pela troca ou não dos combustíveis.

Isso porque o etanol possui menor poder calorífico, ou seja, consome mais por quilômetro rodado. Conforme o consultor na área de Petróleo e Gás, Bruno Iughetti, essa menor capacidade energética faz com que a substituição só seja vantajosa quando o preço do álcool corresponde a até 70% do valor da gasolina.



“Quando atinge esse nível de até 70%, com certeza, o consumidor deve procurar o etanol, mas é preciso fazer a comparação para evitar custo maior”, reitera.

Como fazer o cálculo para saber se vale a pena trocar a gasolina pelo etanol?

Calcule se o litro do etanol custa até 70% do preço do litro da gasolina. Para isso:

Multiplique o valor da gasolina por 0,7;

Compare com o preço cobrado pelo etanol;

Compare o preço de ambos e decida pelo que for mais barato.

Na tarde dessa quarta-feira (17), o Diário do Nordeste observou postos já praticando valores da gasolina reajustados. Diante dos preços encontrados pela reportagem, a gasolina ainda compensa mais. Veja as simulações:

Posto 1

Legenda: Na tarde dessa quarta (16), logo após o anúncio de reajuste, os postos já praticavam valores acima de R$ 6 pelo litro da gasolina Foto: Fabiane de Paula / SVM

Gasolina: R$ 6,39 × 0,7 = 4,47

Etanol: R$ 4,99

Gasolina compensa mais que etanol

Posto 2

Legenda: Etanol continua mais vantajoso neste exemplo Foto: Fabiane de Paula / SVM

Gasolina: R$ 6,27 × 0,7 = 4,38

Etanol: R$ 4,59

Gasolina compensa mais que etanol

Posto 3

Gasolina: R$ 5,97 x 0,7 = 4,17

Etanol: R$ 4,59

Gasolina compensa mais que etanol

Posto 4

Gasolina: R$ 6,09 x 0,7 = R$ 4,26

Etanol: R$ 4,59

Gasolina compensa mais que etanol

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana de 6 a 12 de agosto, o preço médio do litro da gasolina no Ceará estava em R$ 5,94, enquanto na Capital cearense custava R$ 5,98.