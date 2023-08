Gasolina e diesel mais caros a partir desta quarta-feira (16), anuncia Petrobras

A Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou que a partir desta quarta-feira (16) elevará os preços por litro da gasolina e do diesel. A gasolina deve ter aumento de 16% e o diesel de 26%, conforme informações da Reuters

O preço médio da gasolina deve sofrer impacto de R$ 0,41, por litro. No ano, a variação acumulada do preço de venda deste combustível da Petrobras para as distribuidoras indica redução de R$ 0,15 por litro.

Quem abastece com diesel perceberá impacto ainda maior. A Petrobras aumentará em R$ 0,78 por litro o preço médio de venda para as distribuidoras. A variação acumulada do Diesel em 2023 gira em torno de R$ 0,69.

O valor a ser repassado pelas bombas também é afetado por demais fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

Petrobras “Em um primeiro momento, isso permitiu que a empresa reduzisse seus preços de gasolina e diesel e, nas últimas semanas, mitigasse os efeitos da volatilidade e da alta abrupta dos preços externos, propiciando período de estabilidade de preços aos seus clientes”.

A Petrobras ainda destaca que existe uma consolidação dos preços do petróleo, o que tornaria necessário o ajuste “dentro dos parâmetros da estratégia comercial, visando reequilíbrio com o mercado e com valores marginais para a companhia”.

A Companhia ainda diz que “busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio”. Integrantes do setor vinham protestando ao afirmar que os valores estavam defasados.