Fortaleza se mantém como a 5ª capital com gasolina comum mais cara em todo o Brasil

O preço da gasolina comum em Fortaleza segue como um dos mais altos entre as capitais do Brasil. A informação é do Levantamento de Preços de Combustíveis, realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), do próprio Governo Federal, levando em consideração o período entre o último 23 de julho e este sábado (29). A pesquisa aponta a capital cearense como a 5ª no ranking entre as mais caras.

Segundo a tabela com resumo semanal, o preço médio da gasolina comum em Fortaleza chegou a R$ 5,97, considerando o total de 44 postos nos quais os valores foram pesquisados.

Enquanto isso, a gasolina aditivada chegou a R$ 6,09, o etanol custa, em média, R$ 4,72 e o óleo diesel S10 apresenta valor em torno de R$ 4,87.

Outras capitais

Atualmente, a cidade com preço de gasolina comum mais alto do Brasil é Manaus, no Amazonas, onde o litro custa cerca de R$ 6,28, conforme o levantamento. Em seguida, surgem capitais como Rio Branco, no Acre, com média de R$ 6,23; Porto Velho, em Rondônia, com valor estimado em R$ 6,09; Palmas, no Tocantins, com o litro custando R$ 5,99.

Ainda conforme os levantamentos semanais da ANP, os fortalezenses pagam até R$ 0,77 a mais pelo litro da gasolina, configurando o preço médio mais elevado em todo o Nordeste.

Veja:

Ranking da gasolina nas capitais do Nordeste

Fortaleza: R$ 5,97 Salvador: R$ 5,95 Aracaju: R$ 5,87 Natal: R$ 5,75 Recife: R$ 5,56 Teresina: R$ 5,46 João Pessoa: R$ 5,37 Maceió: R$ 5,27 São Luís: R$ 5,20

No Ceará

Quando a comparação é feita a nível estadual, a situação não é muito diferente. No Ceará, o preço médio da gasolina custa R$ 5,92, a sexta mais cara entre todos os estados brasileiros.

Os números apontam que a 2ª maior em relação ao preço do litro, no Nordeste, é a Bahia, com média de R$ 5,90.

Confira abaixo o ranking com os preços do Nordeste: Ceará: R$ 5,92

Bahia: R$ 5,90

Sergipe: R$ 5,89

Rio Grande do Norte: R$ 5,69

Pernambuco: R$ 5,56

Piauí: R$ 5,46

Paraíba: R$ 5,45

Maranhão: R$ 5,30

Alagoas: R$ 5,22

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE