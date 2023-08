Veja quais são os 10 bairros mais caros para aluguel no Nordeste

Morar de aluguel em Fortaleza ficou mais caro em julho deste ano e alguns bairros se destacam por terem um valor de metro quadrado mais elevado. Apesar de o Mucuripe, em Fortaleza, ter o metro quadrado mais caro da Capital, perto de outras cidades do Nordeste a região parece até "barata".

De acordo com o Índice FipeZap+ de locação residencial, das três capitais pesquisadas no Nordeste, o Recife detém os bairros mais caros para aluguel residencial. Pina, na capital pernambucana, ocupa a primeira posição, com o metro quadrado a R$ 58.

Santo Amaro e o famoso bairro de Boa Viagem aparecem logo em seguida, com o metro quadrado custando R$ 51,6 e R$ 48,7, respectivamente.

A quarta posição é ocupada por Pernambués, em Salvador, com R$ 46,9 o metro quadrado.

Veja a lista com os bairros mais caros do Nordeste

Pina (Recife): R$ 58/m² Santo Amaro (Recife): R$ 51,6/m² Boa Viagem (Recife): R$ 48,7/m² Pernambués (Salvador): R$ 46,9/m² Casa Amarela (Recife): R$ 44,7/m² Mucuripe (Fortaleza): R$ 41,4/m² Caminho das Árvores (Salvador): R$ 41,2/m² Espinheiro (Recife): R$ 41,2/m² Tamarineira (Recife): R$ 40,5/m² Graças (Recife): R$ 38,9/m²

Variação mensal

Em Fortaleza, o preço médio de locação residencial subiu 0,84% em julho deste ano - uma desaceleração se comparado ao resultado de junho, quando houve alta de 1,12%.

Com o resultado, o aluguel residencial de Fortaleza acumula uma elevação de 14,5% no ano e de 18,09% nos últimos 12 meses. O preço médio do metro quadrado na capital cearense é de R$ 26,63.

De 25 cidades pesquisadas, o preço médio do metro quadrado na Capital cearense é o quinto mais barato, atrás apenas de Niterói, no RJ, com R$ 25,54; Ribeirão Preto, em SP (R$ 23,22/m²); São José do Rio Preto, em SP (R$ 21,05/m²) e Pelotas, no Rio Grande do Sul (R$ 17,45/m²).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil