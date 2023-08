Fortaleza tem o bairro mais caro do Nordeste com metro quadrado a R$ 9,7 mil; veja ranking

O Meireles, em Fortaleza, é o bairro do Nordeste com o metro quadrado (m²) mais caro para a compra de imóveis residenciais. Em julho de 2023, o preço médio na região foi de R$ 9.702/m².

Os dados são do Índice FipeZap+, que mede o valor de casas e apartamentos para venda nas principais cidades do Brasil.

No índice, são analisados os preços em 16 capitais do País, sendo cinco do Nordeste. Além de Fortaleza, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Recife/PE e Salvador/BA também entram no estudo, divulgado mensalmente.

Acima de R$ 9 mil por m² estão ainda Pajuçara, em Maceió, (R$ 9.394/m²) e Cabo Branco, em João Pessoa (R$ 9.183/m²), como segundo e terceiro, respectivamente, bairros mais caros do Nordeste.

CONFIRA O RANKING DOS DEZ BAIRROS MAIS CAROS DO NORDESTE:

Meireles (Fortaleza): R$ 9.702/m² Pajuçara (Maceió): R$ 9.394/m² Cabo Branco (João Pessoa): R$ 9.183/m² Ponta Verde (Maceió): R$ 8.827 /m² Jatiuca (Maceió): R$ 8.713 /m² Jacarecica (Maceió): R$ 8.692 /m² De Lourdes (Fortaleza): R$ 8.615 /m² Engenheiro Luciano Cavalcante (Fortaleza): R$ 8.503 /m² Parnamirim (Recife): R$ 8.215 /m² Barra (Salvador): R$ 8.204 /m²

Maceió — cidade que mais aparece no top10, com quatro bairros — tem o valor médio de imóveis residenciais com preço mais elevado. Na capital alagoana, as cifras para se comprar uma casa ou apartamento chegaram a R$ 7.815/m².

Na sequência aparece Recife. Na capital pernambucana, os compradores desembolsaram em julho, em média, R$ 7.502/m² para comprar um imóvel residencial. A cidade ainda se destaca no FipeZap+ por ter o top10 de preços com a menor variação entre os bairros de todo o Nordeste.

Legenda: Meireles, em Fortaleza, é o bairro com o m² de imóveis residenciais para compra mais caro do Nordeste Foto: Gustavo Pellizzon

Fortaleza (R$ 7.102/m²), Salvador (R$ 5.803/m²) e João Pessoa (R$ 5.679/m²) aparecem na sequência. Com exceção da cidade da Paraíba, todas as capitais nordestinas registraram aumento no preço médio da compra de imóveis residenciais.

Além das cinco cidades, o índice também pesquisou preços em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife. O município tem, dentre os que não são capitais, a maior população do Nordeste, com cerca de 643 mil habitantes e preço médio do metro quadrado de R$ 5.178.

Preço médio das cidades do Nordeste pesquisadas pelo FipeZap+

Maceió (AL): R$ 7.815/m²; Recife (PE): R$ 7.502/m²; Fortaleza (CE): R$ 7.102/m²; Salvador (BA): R$ 5.830/m²; João Pessoa (PB): R$ 5.679/m²; Jaboatão dos Guararapes (PE): R$ 5.178/m²

SUDESTE LIDERA COMO MAIS CARO DO BRASIL

Os dados do FipeZap+ consideram uma amostra de mais de 1,4 milhão de anúncios de imóveis residenciais para compra em todo o Brasil no mês de julho.

No recorte feito pelo índice, são analisadas 50 cidades, incluindo todas as capitais do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, exceto Cuiabá, além de Manaus, na Região Norte.

Os bairros campeões dos preços altos, contudo, estão no Sudeste. Apesar do preço médio na região ficar em R$ 9.750/m², há locais nas capitais cujo valor médio dos imóveis residenciais ultrapassam os R$ 20 mil/m².

É o caso do Leblon, no Rio de Janeiro. O famoso bairro da Zona Sul carioca é considerado o mais caro do Brasil, com os clientes desembolsando R$ 22.382/m² em casas e apartamentos.

Ipanema (R$ 20.763/m²) e Lagoa (R$ 16.451/m²), também na Zona Sul da cidade, ocupam a segunda e a quarta, respectivamente, posições como os bairros com preços mais elevados no País.

Veja o ranking dos dez bairros mais caros do Brasil para comprar imóveis residenciais:

Leblon (Rio de Janeiro): R$ 22.382/m²; Ipanema (Rio de Janeiro): R$ 20.763/m²; Itaim Bibi (São Paulo): R$ 16.749/m²; Lagoa (Rio de Janeiro): R$ 16.451/m²; Pinheiros (São Paulo): R$ 16.091/m²; Jardins (São Paulo): R$ 14.613/m²; Enseada do Sua (Vitória): R$ 14.179/m²; Moema (São Paulo): R$ 14.063 /m²; Savassi (Belo Horizonte): R$ 14.051/m²; Lourdes (Belo Horizonte): R$ 13.173/m².