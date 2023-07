Com 5,6 mil unidades vendidas, mercado imobiliário de Fortaleza cresce 68% no primeiro semestre

O mercado imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana registrou a venda de 5,6 mil unidades residenciais verticais (apartamentos) e horizontais (casas e sobrados) no primeiro semestre de 2023. O número é 68% maior em relação a igual período do ano passado, quando o setor assinalou a comercialização de 3,3 mil imóveis.

O balanço foi divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) em parceria com a Brain Inteligência Estratégica.

A venda de residenciais verticais segue liderando a comercialização de imóveis na Capital. O segmento teve crescimento de 71,2% nas vendas na comparação com o primeiro semestre de 2022, passando de 2,9 mil unidades para 5,1 mil.

Veja os números de unidades vendidas na Grande Fortaleza entre 2022 e 2023:

Unidades vendidas (vertical + horizontal) - 1º semestre de 2022: 3.345;

Unidades vendidas (vertical + horizontal) - 1º semestre de 2023: 5.621;

Unidades vendidas (vertical) - 1º semestre de 2022: 2.987;

Unidades vendidas (vertical) - 1º semestre de 2023: 5.113;

Unidades vendidas (horizontal) - 1º semestre de 2022: 358;

Unidades vendidas (horizontal) - 1º semestre de 2023: 508;

VALOR GERAL DE VENDA MAIS QUE DOBRA

O aumento na comercialização dos imóveis também fez disparar o Valor Geral de Vendas (VGV) nas unidades residenciais verticais e horizontais na Grande Fortaleza.

Somente no primeiro semestre de 2023, o VGV ficou em R$ 3,2 bilhões, alta de 136% em comparação com igual período do ano passado, quando o VGV foi de R$ 1,3 bilhão.

O VGV dos imóveis residenciais verticais representa 83,6% de todo o valor geral. Por segmentos, as unidades residenciais horizontais tiveram aumento de 272% no VGV, enquanto que os verticais registraram crescimento de 120,5%.

SETOR EM ALTA

Os números foram celebrados por entidades ligadas ao setor imobiliário, principalmente, na recuperação dos índices após o período de pandemia.

De acordo com o CEO da Brain Inteligência Estratégica e consultor do Sinduscon-CE, Fábio Tadeu Araújo, a alta do preço médio dos imóveis residenciais tem influência pelo reaquecimento do setor, bem como a maior procura por unidades de valor mais elevado, principalmente, residências de luxo na Grande Fortaleza.

"O crescimento foi muito mais significativo no VGV. Significa que o preço médio das unidades vendidas no primeiro semestre cresceu muito, porque você teve uma venda maior em quantidade e em valor. Parte disso é uma recuperação no preço e o tipo de produto vendido foi mais caro", pontua.

As políticas governamentais também foram consideradas por especialistas da área, como destaca Patriolino Dias, presidente da Sinduscon-CE. A expectativa é de que, nos próximos meses, o mercado continue com o indicativo de alta.

"O importante que os dados mostram é que o mercado imobiliário cearense continua robusto, que a gente está tendo um crescimento, o que se percebe principalmente na parte econômica. Acreditamos que com o novo Minha Casa, Minha Vida, teremos um incremento de lançamentos e vendas, até porque a demanda é grande para esse público", frisa.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE