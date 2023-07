Os 10 bairros mais caros para alugar imóvel em Fortaleza

O preço do metro quadrado (m²) do aluguel residencial em Fortaleza subiu 13,5% de janeiro a junho de 2023 em comparação a igual período do ano passado. Os dados são do Índice FipeZap+, que mede o valor das locações de moradia nas principais cidades do Brasil.

A elevação foi superior à média nacional. Segundo o mesmo índice, em igual período, o aluguel residencial acumulou alta de 9,24% nas 25 cidades pesquisadas. Diversos bairros, sobretudo aqueles da considerada "área nobre", puxam os números para cima.

Em Fortaleza, dez bairros lideram a lista dos aluguéis mais caros em junho de 2023, mantendo praticamente inalterada a lista do ano passado. A única mudança foi a inclusão do bairro Engenheiro Luciano Cavalcante no lugar do Dionísio Torres.

Confira a lista dos bairros mais caros de Fortaleza em junho de 2023:

Mucuripe: R$ 41/m² Meireles: R$ 36,2/m² Cocó: R$ 26,8/m² Engenheiro Luciano Cavalcante: R$ 26/m² Aldeota: R$ 24,8/m² Papicu: R$ 23,8/m² Centro: R$ 21,5/m² Joaquim Távora: R$ 19,2/m² São João do Tauape: R$ 17,5/m² Fátima: R$ 16,9/m²

PAPICU TEM MAIOR ALTA; LUCIANO CAVALCANTE CAI

Dos dez bairros listados pelo Fipe/Zap+, nove tiveram alta. O Papicu acumulou o maior valor em 12 meses, com o aluguel residencial 42,7% mais caro no período. Aldeota e Joaquim Távora, com aumento no preço de 36,4% e 29,1%, respectivamente, aparecem na sequência.

O Engenheiro Luciano Cavalcante foi o único que registrou queda entre os dez bairros mais caros. O preço médio no local caiu 1,1%, mas figurando acima de bairros tradicionalmente mais caros, como Aldeota e Fátima.

O Índice Fipe/Zap+ também trouxe dados sobre o aluguel residencial em Fortaleza. Somente em junho, os preços subiram 1,1%, chegando a 13,5% de janeiro a junho e 21,2% no acumulado de 12 meses.

MESMO COM ALTA, FORTALEZA SEGUE SENDO A CAPITAL MAIS BARATA

Ao todo, o índice pesquisou a variação dos aluguéis residenciais em 25 cidades do Brasil, das quais 11 são capitais. Assim como no último balanço divulgado na metade de 2022, Fortaleza se mantém nas últimas posições entre todos os municípios.

No comparativo apenas de capitais, a cidade cearense tem a locação residencial mais barata do país. São Paulo (R$ 48,92/m²) e Florianópolis (R$ 48,26/m²) têm o aluguel de moradias mais caro do Brasil.

Quando são ranqueadas as demais cidades, Fortaleza fica na 22ª posição. Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, com R$ 53,14 por m², tem o valor de locação mais caro, enquanto Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, com R$ 16,81 por metro quadrado, é a cidade pesquisada do Brasil com o valor mais barato.

Veja o ranking:

Barueri (SP): R$ 53,14/m² São Paulo (SP): R$ 48,92/m² Florianópolis (SC): R$ 48,26/m² Recife (PE): R$ 44,23/m² Rio de Janeiro (RJ): R$ 42,34/m² Santos (SP): R$ 40,04/m² Brasília (DF): R$ 39,04/m² São José (SC): R$ 37,05/m² São José dos Campos (SP): R$ 36,54/m² Belo Horizonte (MG): R$ 34,66/m² Praia Grande (SP): R$ 33,56/m² Curitiba (PR): R$ 33,14/m² Goiânia (GO): R$ 32,59/m² Santo André (SP): R$ 31,98/m² Campinas (SP): R$ 31,96/m² Guarulhos (SP): R$ 31,43/m² Salvador (BA): R$ 31,42/m² Porto Alegre (RS): R$ 29,57/m² Pelotas (RS): R$ 16,81/m² Joinville (SC): R$ 27,33/m² São Bernardo do Campo (SP): R$ 27,33/m² Fortaleza (CE): R$ 26,41/m² Niterói (RJ): R$ 25,27/m² São José do Rio Preto (SP): R$ 20,79/m² Pelotas (RS): R$ 16,81/m²

