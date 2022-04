Ceará tem maior reajuste nas contas de energia do País; veja índices de outros estados

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta semana, o reajuste tarifário anual de 24,85% da Enel Ceará, o maior percentual definido até o momento entre as distribuidoras que já tiveram a revisão realizada. Já foram definidas as readequações de 10 companhias no Brasil até a publicação desta matéria.

O aumento médio aprovado para os consumidores de baixa tensão ficou em 25,09% e, para os de alta tensão, em 24,16%. Para a categoria de consumidores residenciais - B1, o reajuste foi de 23,99%.

Já o reajuste mais baixo aprovado foi da concessionária Companhia Jaguari de Energia S.A. – CPFL Santa Cruz, que atende municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O efeito médio aos consumidores ficou em 8,83%.

Veja os índices aprovados em outros estados

Enel Distribuição Ceará

Efeito médio 24,85%

baixa tensão 25,09%

alta tensão 24,16%

consumidores residenciais - B1 23,99%

Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL Paulista (São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais)

efeito médio 14,97%

baixa tensão 14,24%

alta tensão 16,42%

consumidores residenciais B1 13,80%

Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S.A. (EMS)

efeito médio 18,16%

baixa tensão 17,93%

alta tensão 18,81%

consumidores residenciais B1 16,83%

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (EMT)

efeito médio 22,55%

baixa tensão 21,62%

alta tensão 24,96%

consumidores residenciais B1 20,36%

Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A (ESE)

efeito médio 16,24%

baixa tensão 16,88%

alta tensão 14,75%

consumidores residenciais B1 16,46%

Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Neoenergia Cosern

efeito médio 20,36%

baixa tensão 20,55%

alta tensão 19,75%

consumidores residenciais B1 19,87%

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba

efeito médio 21,13%

baixa tensão 21,35%

alta tensão 20,54%

consumidores residenciais B1 20,73%

Companhia Jaguari de Energia S.A. – CPFL Santa Cruz (São Paulo, Minas Gerais e Paraná)

efeito médio 8,83%

baixa tensão 8,22%

alta tensão 9,81%

consumidores residenciais B1 7,17%

Enel Distribuição Rio (Rio de Janeiro)

efeito médio: 16,86%

baixa tensão: 17,39%

alta tensão: 15,38%

consumidores residenciais B1: 17,14%

Light Serviços de Eletricidade S/A (Rio de Janeiro)

efeito médio: 14,68%

baixa tensão: 15,53%

alta tensão: 12,89%

consumidores residenciais B1: 15,41%

