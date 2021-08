Caixa libera hoje saque em dinheiro da 4ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em agosto

A Caixa Econômica Federal libera, a partir desta quinta-feira (12), o saque em espécie da quarta parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários nascidos em agosto, que não estão inscritos no Bolsa Família.

A ordem de liberação segue o mês de nascimento do trabalhador. Diariamente há novas autorizações para saques em dinheiro, com exceção de sábados e domingos.

O saque da quarta parcela foi antecipado e agora o quarto ciclo será finalizado no dia 18 de agosto.

Como fazer a operação

A conta digital da Caixa não tem cartão, por isso o beneficiário deve usar o aplicativo Caixa tem para liberar o código de resgate do dinheiro, assim como em 2020. Veja o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem no seu celular;

o aplicativo Caixa Tem no seu celular; Selecione a opção "Saque sem Cartão";

a opção "Saque sem Cartão"; Clique em "Entrar";

em "Entrar"; Escolha a opção "Saque Auxílio Emergencial";

a opção "Saque Auxílio Emergencial"; Clique em "Gerar Código para Saque";

em "Gerar Código para Saque"; Digite a senha para acesso ao Caixa Tem;

a senha para acesso ao Caixa Tem; Nesse momento, será gerado um código autorizador para o saque nos caixas eletrônicos e nas casas lotéricas. Anote o número;

o número; No caixa eletrônico, digite o código autorizador no campo específico; ou na lotérica, informe o número para o atendente.

Vale lembrar que será preciso informar o código autorizador emitido pelo aplicativo Caixa Tem para fazer o saque. Ele terá validade de 2 horas. Se expirar, pode ser gerado novamente.

Horário das agências

As agências da Caixa abrem das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. Para sacar o auxílio emergencial não é necessário ir à agência durante o horário do expediente, tendo em vista que o saque pode ser feito no caixa eletrônico. Por isso, é importante que o beneficiário opte por horários alternativos e evite filas.

Transferência para outra conta

Na mesma data em que o saque é liberado, o beneficiário também poderá transferir o valor para outra conta bancária pelo Caixa Tem, utilizando o TED, DOC ou Pix). A outra conta pode ser de qualquer banco e estar no nome de outra pessoa.

A transferência é feita pelo aplicativo Caixa Tem, sem o pagamento de tarifa, e o procedimento é concluído em até 24 horas.

Confira o novo calendário completo do auxílio emergencial

Nascidos em janeiro

1ª parcela - 6/4

Saque - 4/5

2ª parcela - 16/5

Saque - 31/5

3ª parcela - 18/6

Saque - 1/7

4ª parcela - 17/7

Saque - 02/8

Nascidos em fevereiro

1ª parcela - 9/4

Saque - 6/5

2ª parcela - 18/5

Saque - 1/6

3ª parcela - 19/6

Saque - 2/7

4ª parcela - 18/7

Saque - 03/8

Nascidos em março

1ª parcela - 11/4

Saque - 10/5

2ª parcela - 19/5

Saque - 2/6

3ª parcela - 20/6

Saque - 5/7

4ª parcela - 20/7

Saque - 04/8

Nascidos em abril

1ª parcela - 13/4

Saque - 12/5

2ª parcela - 20/5

Saque - 4/6

3ª parcela - 22/6

Saque - 6/7

4ª parcela - 21/7

Saque - 05/8

Nascidos em maio

1ª parcela - 15/4

Saque - 14/5

2ª parcela - 21/5

Saque - 8/6

3ª parcela - 23/6

Saque - 8/7

4ª parcela - 22/7

Saque - 09/8

Nascidos em junho

1ª parcela - 18/4

Saque - 18/5

2ª parcela - 22/5

Saque - 9/6

3ª parcela - 24/6

Saque - 9/7

4ª parcela - 23/7

Saque - 10/8

Nascidos em julho

1ª parcela - 20/4

Saque - 20/5

2ª parcela - 23/5

Saque - 10/6

3ª parcela - 25/6

Saque - 12/7

4ª parcela - 24/7

Saque - 11/8

Nascidos em agosto

1ª parcela - 22/4

Saque - 21/5

2ª parcela - 25/5

Saque - 11/6

3ª parcela - 26/6

Saque - 13/7

4ª parcela - 25/7

Saque - 12/8

Nascidos em setembro

1ª parcela - 25/4

Saque - 25/5

2ª parcela - 26/5

Saque - 14/6

3ª parcela - 27/6

Saque - 14/7

4ª parcela - 27/7

Saque - 13/8

Nascidos em outubro

1ª parcela - 27/4

Saque - 27/5

2ª parcela - 27/5

Saque - 15/6

3ª parcela - 29/6

Saque - 15/7

4ª parcela - 28/7

Saque - 16/8

Nascidos em novembro

1ª parcela - 29/4

Saque - 1/6

2ª parcela - 28/5

Saque - 16/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 16/7

4ª parcela - 29/7

Saque - 17/8

Nascidos em dezembro

1ª parcela - 30/4

Saque - 4/6

2ª parcela - 30/5

Saque - 17/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 19/7

4ª parcela - 30/7

Saque - 18/8

Calendário do auxílio para público do Bolsa Família

O calendário de pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família segue as datas regulares do benefício, a partir do número final do NIS.

Cuidados para não se contaminar com o novo coronavírus

Não saia de casa sem máscara de proteção

Nunca coloque a mão diretamente na máscara;

Use os elásticos ou as tiras de amarrar para colocá-la e tirá-la;

Certifique-se que a máscara está cobrindo nariz e queixo.

Mantenha distância social

Se precisar esperar na fila, procure ficar a mais de um metro e meio das outras pessoas;

Dentro das agências, respeite o controle de acesso estipulado pelo banco;

Haverá sinalização no chão, determinando a distância adequada entre as pessoas na calçada da agência.

No caixa eletrônico

Após usar o caixa eletrônico, higienize as mãos com álcool em gel;

Mantenha as mãos longe do rosto.

Quando chegar em casa

Limpe o celular, a bolsa e a carteira com álcool 70%;

Coloque a roupa do corpo para lavar e tome um banho.

Dicas de segurança na hora do saque

Fique atento ao que acontece ao seu redor para evitar assaltos;

Não saque se tiver receio de alguém que está por perto;

Não aceite ajuda de outras pessoas, exceto de funcionários da Caixa, identificados com uniforme e crachá;

Se o caixa eletrônico parecer violado, não o utilize;

Ao sacar o dinheiro, seja discreto e só conte o valor sacado em lugar reservado;

Antes de deixar o caixa eletrônico, certifique-se de que a tela não ficou aberta para outros verem os seus dados.