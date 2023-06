Caixa lança campanha de renegociação de dívidas com descontos de até 90%

A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira (27), a campanha "Tudo em Dia Caixa", para renegociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com o banco. São descontos de até 90% nos débitos.

Segundo o banco, mais de 4,7 milhões de clientes, 4,3 milhões de pessoas físicas e 398 mil empresas, podem regularizar suas finanças com o programa, que abrange mais de 7,3 milhões de contratos. Do total de clientes que podem aderir à campanha, a Caixa afirma que cerca de 90% podem liquidar suas dívidas pagando até R$ 2.000.

A renegociação de dívidas pode ser feita por canais digitais, nas agências do banco e no Caminhão "Tudo em Dia Caixa", que estará presente em várias cidades do País. "Nas unidades lotéricas, é possível ter acesso às condições especiais para quitação de valores até R$ 5 mil, informando o CPF."

Uso do FGTS

A instituição financeira informou também que, nos contratos habitacionais, será possível utilizar o saldo de FGTS para pagar até 80% da prestação mensal do financiamento habitacional, compreendendo até 6 prestações em atraso.

Além disso, nos contratos comerciais, a Caixa vai permitir a unificação de diferentes tipos de dívida em um só contrato, com maior prazo para pagamento, indo até 96 meses, menor prestação e carência para o primeiro pagamento.

Haverá também parcelamento das faturas de cartões de crédito, com taxas específicas para atrasos de até 69 dias. No ano passado, a campanha foi chamada de "Você no Azul" e também oferecia descontos de até 90%.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE