Pontos turísticos de Fortaleza ganham imagens em 3D e 360° no Google Maps; saiba quais

São Paulo. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Estátua Iracema Guardiã, e a Catedral Metropolitana de Fortaleza passam agora a ter imagens em 3D uma visão em 360 graus no Google Maps, por meio do recurso Immersive View. A novidade foi divulgada no evento Google For Brasil, nesta terça-feira (27), em São Paulo.

A iniciativa, que utiliza Inteligência Artificial para fundir milhares de imagens do Street View e fotografias aéreas, permitirá uma experiência mais imersiva para o usuário.

O recurso também vai oferecer informações sobre previsões do clima, saber o quão movimentado está o local, se existem lojas e restaurantes próximos. Ou seja, o usuário vai poder ter uma sensação prévia de como é estar no local, antes de visitá-lo.

Legenda: Dragão do Mar é um dos pontos turísticos em 3D Foto: Reprodução/Google Maps

Para ter acesso, basta o usuário procurar pelos pontos no Google Maps, fazer clique na primeira imagem disponível (que leva o nome Immersive View) e viajar virtualmente o local para ter acesso à área em uma representação multidimensional.

Legenda: Catedral Metropolitana é um dos pontos turísticos de Fortaleza com imagens em 3D Foto: Reprodução/Google Maps

Outros pontos turísticos espalhados pelo Brasil também possuem visualização 3D em 360 graus. Confira:

Brasília

Catedral de Brasília;

Congresso Nacional;

Memorial JK;

Palácio do Planalto;

Teatro Nacional Cláudio Santoro;

Fortaleza

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura;

Catedral Metropolitana de Fortaleza;

Estátua de Iracema Guardiã;

Rio de Janeiro

Cristo Redentor;

Maracanã;

Aqueduto da Carioca;

Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro;

Museu de Arte Contemporânea de Niterói;

Teatro Municipal do Rio de Janeiro;

São Paulo

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand;

Pinacoteca de São Paulo;

Catedral de São Paulo;

Mercado Municipal de São Paulo;

Prédio Altino Arantes;

Pátio do Colégio;

Mosteiro de São Bento;

Museu Catavento.

Santuário São João Bosco;

Palácio do Itamaraty;

Museu Nacional da República;

* A jornalista viajou a São Paulo a convite do Google

