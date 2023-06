Usuários economizaram 264 horas por ano com ferramentas de produtividade do Google; veja quais

São Paulo. Em 2022, o Google Workspace, ferramentas colaborativas e de produtividade, fez o usuário brasileiro economizar 264 horas no ano, o equivalente a 33 dias de trabalho, ao otimizar tarefas, por meio das ferramentas, por exemplo, do Drive, do Fotos, do Docs, do Apresentações e do Planilhas.

O dado foi divulgado, por meio do Relatório de Impacto Econômico (produzido pela consultoria Access Partnership), no evento Google For Brasil, que acontece em São Paulo, nesta terça-feira (27).

O Google Worspace (antigo G Suite) é uma ferramenta corporativa que pode ser usada por pequenas e grandes empresas, com a finalidade de economizar o tempo das pessoas. Armazenar informações, fazer a gestão de processos do time e construir soluções e mensagens personalizadas, por meio da IA (Inteligência Artificial) são algumas das funções da ferramenta.

Legenda: Fernanda Dória relembra que o cenário da presença do usuário na internet foi fortalecido durante a pandemia Foto: Aline Conde

De acordo com a diretora de Negócios de Médias Empresas do Google Brasil, Fernanda Dória, o dado se refere a tarefas relacionadas a acesso e armazenamento. "Ou seja, todo uso dessas ferramentas, de alguma maneira, poupou horas de trabalho, gerando mais eficiência no dia a dia de trabalho", enfatiza.

"O tempo gasto pelos brasileiros, pelos usuários da internet são elementos fundamentais para a expansão da economia digital do país e o Google tem sido esse facilitador nesse processo, oferecendo ferramentas relevantes, que fazem parte da rotina de todos nós, como usuários", explica Fernanda Dória, relembrando ainda que o cenário da presença do usuário na internet foi fortalecido ainda mais durante a pandemia.

Impacto econômico

A plataforma do Google movimentou na economia brasileira mais de R$ 153 bilhões, com a Busca, o Google Ads, o Google AdSense, o Google Cloud, o Google Play e o YouTube. Este montante se refere ao retorno de investimentos que as empresas obtiveram, após a retirada do custo empregado na plataforma.

Outros dados revelados pelo relatório:

A loja de aplicativo Play Store gerou R$ 4 bilhões para os desenvolvedores brasileiros;

238 mil vagas de emprego foram geradas a partir do momento que a Play Store fornece o ambiente para publicação de aplicativos no ecossistema de Android;

As ferramentas de Google Cloud geraram R$ 883 milhões de ganhos de eficiência pelo uso da nuvem;

"Em cima do uso das ferramentas do Google, a gente fez todo um trabalho para entender os benefícios econômicos mensuráveis do uso dessas ferramentas, que ajudam as empresas a abrirem novas portas de receitas, a se manterem competitivas num cenário de tecnologia de inovação e a ter maior eficiência de custos operacionais", enfatiza Fernanda Dória.

*A jornalista viajou a São Paulo a convite do Google

