Pecém prevê investimentos de US$ 8 bilhões de três empresas para plantas de hidrogênio verde

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) já selou três pré-contratos de aluguel para a instalação de plantas industriais de Hidrogênio Verde (H2V) na Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Juntos, os acordos somarão US$ 8 bilhões até 2030, segundo presidente do Cipp, Hugo Figueiredo.

As contratantes são a estadunidense AES Corporation, a cearense Casa dos Ventos e a australiana Fortescue. Conforme Hugo, essas companhias já estão aplicando recursos.

“Essas empresas já têm pré-contrato na ZPE [setor] 2, estão pagando aluguel mensal, elaborando seus projetos de engenharia e estão no processo de licenciamento ambiental para tomar a decisão de investimentos o mais breve possível”, disse, durante audiência pública, nesta segunda-feira (26), no Cipp.

O montante de US$ 8 bilhões será destinado para a instalação de uma usina piloto de hidrogênio verde de 1,25 MW, a ser alimentar por geração fotovoltaica de 3 MW.

O equipamento será usado para testes da solução a ser adotada para descarbonizar sua termelétrica a carvão de 720 MW e simular a cadeia produtiva do hidrogênio verde, desde a escalabilidade até parcerias de geração, armazenamento, mobilidade, entre outros.

Hugo acrescentou também haver 30 memorandos de entendimento com investidores “que enxergam o ambiente de negócios local adequado para implantar” seus projetos.

Outro ponto, acrescentou, é que a segurança jurídica será crucial para os players de mercado tomarem suas decisões até 2024. No evento, o presidente da Comissão Mista sobre o Hidrogênio Verde (H2V) e senador Cid Gomes (PDT-CE) projetou a regulamentação desse mercado desse até o primeiro semestre do próximo ano.

Para atender às necessidades dos investidores, o Cipp prevê a adequação do porto, incluindo a ampliação do píer e um corredor de utilidades que conecta a zona portuária e de produção. A expansão demandará aporte de R$ 2,2 bilhões até 2027.

