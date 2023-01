BNB amplia recursos para financiamento de energia solar em residências em 2023; veja como conseguir

Reflexo de uma maior demanda nos últimos anos, o crédito para financiamento de energia solar em residências disponibilizado pelo Banco do Nordeste (BNB) será maior em 2023. Ao todo, foram reservados R$ 186 milhões com essa finalidade, um acréscimo de 28% em relação ao orçado para 2022.

Serão R$ 29 milhões em crédito apenas para o Ceará, sendo que o valor efetivado pode ser ainda maior, de acordo com o superintendente de Supervisão à Rede de Agências do BNB, Helton Chagas. Ele destaca que a linha de crédito FNE Sol é uma das prioridades da instituição.

“O banco está reservando R$ 186 milhões, mas a expectativa é aplicar até mais. Quando a gente coloca uma reserva de recursos, isso para a gente é um piso. Com certeza nossa expectativa é atender uma quantidade de empreendimentos e ter um volume até maior”, pontua.

O empréstimo é disponibilizado para pessoas físicas e pequenas empresas, mas o valor divulgado se refere apenas aos financiamentos para residências. Tanto clientes do banco como não correntistas podem ter acesso ao crédito.

Aumento na demanda

Segundo Helton, o banco vem trabalhando nos últimos anos para otimizar os processos internos e melhorar as operações de crédito para financiamento de placas solares. Resultado disso e das altas contas de energia, a demanda pelo FNE Sol cresceu.

O aumento no volume de crédito disponibilizado também é uma forma de incentivar a energia limpa. A expectativa é de atender entre 12,5 mil e 15 mil operações neste ano.

“Nossa expectativa é em torno de 12.500 até 15.000 operações, considerando o histórico dos próximos anos. Mas isso pode mudar, até com o custo dos equipamentos. Uma coisa é importante frisar, não há limite de recursos porque são operações consideradas prioritárias”, reforça.

A linha de crédito possibilita financiar até 100% do valor do equipamento, limitado a R$ 100 mil. A operação tem até 8 anos de prazo, com até 6 meses de carência, e as taxas de juros são fixadas no momento do contrato, sendo divulgadas mensalmente.

Como conseguir o crédito?

Para solicitar o crédito é preciso abrir uma conta no Banco do Nordeste; não é necessário ter um relacionamento prévio com o banco, podendo a conta ser aberta no momento da solicitação.

A solicitação pode ser feita por meio da internet, no site do BNB, ou diretamente nas agências. O banco só concede o crédito para quem tem autorização da concessionária de energia.

“A gente tem que ter a garantia que aquele empreendimento tem o parecer da concessionária de energia, são regras específicas e que dão segurança para a operação”, esclarece Chagas.

O financiamento também depende de uma análise de crédito, como em qualquer operação de empréstimo.

