Complexo solar no Cariri avança e já tem contratos de venda de energia

A multinacional de energia solar Lightsource BP já tem cinco contratos de venda de energia fechados no mercado livre para a produção do Complexo Solar Milagres, que está sendo construído entre os municípios de Abaiara e Milagres, no Cariri cearense, informou a esta Coluna Ricardo Barros, Country Manager da empresa no Brasil.

Entre os compradores estão a Casa dos Ventos, fundada pelo cearense Mário Araripe, e a América Energia.

Primeiros painéis

Os primeiros painéis solares para o empreendimento já começaram a chegar, pelo Porto do Pecém. As obras começaram em setembro.

Com investimento de R$ 800 milhões, o complexo solar vai gerar 800 empregos diretos durante a construção. A maior parte da mão de obra, detalha Barros, será local.

“Isso é um milagre para a nossa cidade. Muito importante uma empresa chegando para investir em nosso município. Tendo todo o Brasil para escolher e vir logo para Abaiara é uma satisfação, porque gera emprego e renda e tem um impacto social importantíssimo nesse nosso caminho do desenvolvimento”, destaca Afonso Tavares, prefeito de Abaiara.

O gestor municipal de Milagres, Cícero Figueiredo, também comemora a chegada do complexo e afirma que este é um dos dois grandes parques de geração de energia solar a serem instalados na cidade. "Esperamos que, com a vinda desses empreendimentos, Milagres possa fomentar o seu comércio, a sua área de serviço, a sua economia e proporcionar aí uma qualidade de vida melhor para os milagrenses".

O Banco do Brasil, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), financiará R$ 423 milhões; e o restante dos recursos necessários para a implantação dos projetos será investido diretamente pela Lightsource BP.

Com capacidade instalada de 212 MW, as usinas começarão a operar comercialmente no início de 2024, com o foco da produção para o mercado livre de energia.

Legenda: O paraibano Ricardo Barros é o country manager da empresa no Brasil Foto: Divulgação

Hidrogênio

Barros enfatizou o grande potencial do Ceará, escolhido para o primeiro parque solar da Lightsource BP no Brasil e afirmou que futuros projetos no Estado são analisados pela companhia.

Ele vê com otimismo as oportunidades que o Ceará pretende gerar com o hidrogênio verde. "Queremos participar dessa cadeia do hidrogênio como produtores de energia solar. Não temos intenção de produzir a molécula de hidrogênio, mas vemos esse cenário do Ceará com bons olhos", avaliou.

Ao longo da construção dos parques solares, a companhia investirá R$ 3 milhões em ações socioambientais, como capacitação profissional e rural e apoio pedagógico e reformas para escolas locais

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil