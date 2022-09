Empresa britânica constrói complexo solar no Ceará e vai gerar 800 empregos

A Lightsource BP, multinacional da energia solar com presença em 18 países, informou que concluiu "todas as condições precedentes para desembolso dos recursos financeiros" para o Complexo Solar Milagres, que contemplará cinco parques solares em Abaiara, interior do Ceará.

A construção dos parques, conforme a empresa, foi iniciada neste mês de setembro. O investimento total é de R$ 800 milhões.

As obras do sistema de transmissão do complexo começaram em dezembro de 2021, e a construção dos cinco parques solares foi iniciada neste mês, em Abaiara, no estado do Ceará, com um investimento de R$ 800 milhões.

O Banco do Brasil, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), financiará R$ 423 milhões; e o restante dos recursos necessários para a implantação dos projetos será investido diretamente pela Lightsource BP.

Início da operações

Os parques entrarão em operação comercial no início de 2024 e terão capacidade de gerar 460 mil MWh por ano, energia suficiente para abastecer aproximadamente 212 mil residências.

Durante a construção, serão gerados 800 empregos, com prioridade para mão de obra local.

"A maior parte da sua energia foi comercializada no ambiente de contratação livre em contratos firmados com empresas de elevada solidez financeira", diz a empresa.

“Esses contratos reforçam a importância do país na estratégia global da Lightsource BP. O objetivo da empresa é comercializar a energia proveniente de nossos projetos da forma mais rentável possível, originando bons negócios e parcerias que agreguem valor para a companhia, clientes e acionistas”, aponta Ricardo Barros, Country Manager da companhia.

As obras civis das usinas fotovoltaicas já foram iniciadas pela construtora Motrice, empresa brasileira especializada em soluções para a construção de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia renovável.

A Lightsource BP realizou processo global de suprimentos para a seleção dos fornecedores de equipamentos, escolhendo fornecedores como: Canadian Solar, Nextracker e Huawei para módulos, estruturas de trackers e inversores respectivamente.

