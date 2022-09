Parque solar em São Gonçalo do Amarante abre mais de mil vagas de emprego

Com investimentos que ultrapassam R$ 2 bilhões, o complexo solar do grupo espanhol Cobra, a ser construído em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, já iniciou o processo de recrutamento, que está sendo realizado pela Prefeitura do Município.

A previsão é que sejam gerados de 1.200 a 1.500 empregos diretos durante a obra de construção do empreendimento, cuja capacidade de geração de energia é superior a 500 MW (Megawatts), o suficiente para abastecer duas vezes a cidade de Caucaia. O cronograma prevê até três anos de obras.

Com o pré-cadastro, a Prefeitura fornecerá as informações dos candidatos à empresa logo que a seleção seja iniciada, através da ADT (Agência Digital de Trabalho) do Município.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas neste link. As inscrições são presenciais.

“A construção e instalação da empresa, com a abertura de muitos postos de trabalho, vai revolucionar nosso município. Além de oportunizar a geração de emprego e renda, com mais oportunidades de trabalho para a população local, promoverá o movimento da microeconomia da região com o incentivo aos comércios locais", comenta Marcelo Teles, prefeito de São Gonçalo do Amarante.

Legenda: Prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelo Teles, diz que serão gerados mais de 1.200 empregos Foto: Kid Júnior/Diário do Nordeste

Grupo Cobra

A empresa investidora tem presença em cinco continentes e mais de 70 países, atuando em projetos de energia e infraestrutura. Em 2021, faturou mais de 2 bilhões de euros. O Grupo Cobra emprega mais de 20 mil funcionários ao redor do mundo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil