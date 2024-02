Bairro Mucuripe, em Fortaleza, tem metro quadrado acima de R$ 16 mil; veja ranking dos mais caros

O Mucuripe é o bairro de Fortaleza com o metro quadrado (m²) mais caro para a compra de imóvel residencial, com o valor de R$ 16.615 por metro quadrado nos lançamentos de unidades residenciais verticais, isto é, novos apartamentos localizados em prédios e condomínios. Os dados, referentes a dezembro de 2023, fazem parte de um levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

A pesquisa acerca do perfil das vendas dos lançamentos imobiliários do ano passado, feita em Brain Inteligência Estratégica, mostra a mesma tendência encontrada em levantamento feito em janeiro pelo Diário do Nordeste, com imóveis no Mucuripe, sejam eles lançamentos ou não, que podem custar até R$ 19 milhões.

A pesquisa da Sinduscon com a Brain ainda indica que os novos imóveis são de fato mais caros na chamada "área nobre" de Fortaleza, delimitada sobretudo pelas Regionais 2 — onde se encontra o Mucuripe — e 7. Confira:

Mucuripe (Regional 2): 16.615/m²; Meireles (Regional 2): 16.302/m²; Aldeota (Regional 2): 13.475/m²; Praia de Iracema (Regional 12): 13.369/m²; Varjota (Regional 2): 13.365/m²; Cocó (Regional 7): 12.711/m²; Guararapes (Regional 7): 12.052/m².

Novos apartamentos dominam lançamentos na capital

Em Fortaleza, embora os lançamentos tenham sido mais tímidos na comparação com os municípios da Região Metropolitana analisados no levantamento (Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Itaitinga e Maracanaú), o preço médio do metro quadrado dos novos imóveis mostrou a discrepância entre os diferentes tipos de empreendimentos.

Para comprar um imóvel residencial na capital cearense, era preciso desembolsar, em dezembro de 2023, R$ 7.430/m² em média. Quando são analisados os diferentes perfis de empreendimentos imobiliários, a diferença fica ainda mais evidente.

A tendência de anos anteriores, com uma verticalização residencial acentuada de Fortaleza, continuou predominando em 2023. No ano passado, a capital cearense ganhou 8.050 novas unidades em empreendimentos imobiliários; desse total, 94,4% (7.604 unidades) são de imóveis para moradia verticais, principalmente apartamentos.

Imóveis residenciais verticais (padrão econômico): R$ 5.150/m²;

Imóveis residenciais horizontais: R$ 5.812/m²;

Imóveis residenciais verticais (demais padrões): R$ 11.328/m².

Tipos de empreendimentos

O levantamento divide os imóveis residenciais em sete tipos de acordo com os preços. :

Especial: studios e lofts de geralmente um quarto e abaixo de R$ 350 mil; Econômico: imóveis de até R$ 350 mil (que podem receber financiamento do Minha Casa, Minha Vida); Standard: de R$ 350 mil até R$ 700 mil; Médio: de R$ 700 mil até R$ 1 milhão; Alto: de R$ 1 milhão até R$ 1,5 milhão; Luxo: de R$ 1,5 milhão até R$ 3 milhões; Super Luxo: acima de R$ 3 milhões.

Nos dados da Sinduscon-CE com a Brain, a maior parte dos lançamentos residenciais verticais em 2023 ficaram concentradas na área nobre de Fortaleza. Em bairros afastados dessa região, predominam novos empreendimentos dos tipos econômico e standard.