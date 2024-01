Mercado Imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana chega a R$ 4,7 bi em vendas no ano de 2023

O mercado imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana alcançou o valor total de R$ 4,7 bilhões em vendas durante o ano de 2023. O resultado foi divulgado pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sinduscon-CE nesta segunda-feira (29).

O número representa um crescimento de 18%. Ao todo, foram comercializadas 12.096 unidades, sendo 8.050 em Fortaleza e 4.046 na Região Metropolitana.

A pesquisa também revela que o número de lançamentos teve um aumento de 3% em comparação a 2022. Foram 98 empreendimentos lançados, totalizando 7.610 unidades.

Expectativas para 2024

Para o presidente da CPES, Sérgio Macedo, a expectativa é de que o mercado da construção civil continue crescendo. "A oferta de mais linhas de financiamento pelos bancos e a criação de novos postos de trabalho são fatores que irão impulsionar o setor. Com mais empregos e estabilidade econômica, o consumidor fica mais confiante para assumir compromissos de médio e longo prazo, no caso do financiamento de imóveis", afirma.

O presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, afirma que investimentos públicos também irão favorecer o setor. "O crescimento será impulsionado por fatores como: A retomada da economia brasileira, que deve se consolidar em 2024 e os investimentos públicos, que devem continuar a crescer em setores como infraestrutura e também o de habitação, através do Programa Minha Casa Minha Vida, que traz a menor taxa de juros da história (a partir de TR + 4% a.a)", pontua.