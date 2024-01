De maquiagem a buffet: entenda por que serviços para casamento custam até 4 vezes mais em Fortaleza

A diferenciação do preço entre serviços de eventos convencionais e de casamentos gerou debate nas redes sociais após uma noiva ser acusada de mentir para uma maquiadora para pagar mais barato pelo atendimento. Em Fortaleza, serviços para casamento podem custar até quatro vezes mais que os convencionais.

Para a beleza da noiva, por exemplo, salões pesquisados pelo Diário do Nordeste cobram em torno de R$ 2.000 por pacote de penteado, maquiagem e unha. Sem a especificação do evento, os serviços podem ser encontrados por menos de 25% do valor.

Entre os adicionais oferecidos pelo chamado pacote de 'Dia da Noiva', estão uma sala privativa para receber o atendimento e até lanche. As noivas também têm direito a provas do penteado e da maquiagem antes do grande dia, passo importante para alinhar a beleza com o vestido e outros acessórios. Ou seja, os serviços são prestados duas vezes. Os preços desses pacotes custam mais que o dobro.

Um dos salões pesquisados oferta pacotes para noivas de até R$ 5 mil, com inclusão de diversos outros serviços divididos em dois dias, como depilação, banhos especiais, massagem relaxante e limpeza de pele.

Outro salão da Capital oferece o 'Dia de Noiva' por R$ 2.800 com penteado e maquiagem, incluindo as provas. Fora do pacote para noiva, os serviços somados custam R$ 410, sem a simulação antecipada.

É possível adicionar ao combo o serviço de maquiagem e penteado para o casamento civil por R$ 660. Mesmo sem a prova, a noiva paga mais caro do que pagaria se fosse atendida para um evento convencional.

Diferença em serviços de buffet

Assim como os espaços de beleza, buffets e salões de eventos têm um orçamento diferenciado para casamentos. Apenas dois dos dez buffets pesquisados pelo Diário do Nordeste têm o mesmo orçamento para casamentos e outros tipos de festas. Na maioria, são ofertados pacotes diferentes, com preço mais elevado.

Um dos estabelecimentos pesquisados cobra R$ 15,5 mil por um evento social para 100 pessoas e R$ 25,5 mil por uma festa de casamento com a mesma quantidade de convidados. A diferença no preço é de 64.5%. Os serviços incluídos são semelhantes, mas a celebração matrimonial tem adicional de doces e petiscos diferentes.

A variação no valor o também ocorre no serviço de bar alcoólico que pode ser acrescentado ao evento. Para um evento comum, a taxa cobrada é de R$ 20 por pessoa. Para casamento, o preço sobe para R$ 25 por cada convidado.

Quem quiser contratar um excedente de tempo em sua festa de casamento nesse buffet também tem que pagar mais caro: R$ 2 mil por hora extra. A taxa para eventos comuns é de R$ 1,7 mil.

Serviço diferenciado

Os serviços de casamento têm uma precificação diferenciada devido ao atendimento especializado, segundo a cerimonialista Thaís Sombra. “Quando se trata de um casamento, a gente trata de algo mais delicado. As noivas ficam mais à flor da pele, e tomam muito mais do nosso tempo. Requer mais tempo, mais atenção. E para mim, trato todas as nossas clientes iguais, mas para casamento o tratamento é muito mais minucioso”, explica.

A cerimonialista aponta que no caso da maquiagem, por exemplo, são utilizados produtos de maior durabilidade e qualidade. Já para o serviço de fotografia, há uma equipe maior para cobrir o evento.

“Tudo se torna um pouco mais caro. Lógico que tem serviços que cobram mais caro só por cobrar, mas tem muitos segmentos que se tornam mais caros por se tratar de algo mais minucioso”, aponta a profissional. Segundo a cerimonialista, casamentos de grande porte envolvem cerca de 40 empresas fornecedoras, com investimento médio de R$ 300 mil. Já eventos de médio porte dependem de 30 empresas, com gastos de cerca de R$ 60 mil.

Uma projeção da Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta) aponta que os casamentos movimentaram R$ 40 bilhões em 2023 no País. Esse tipo de evento gera 23 milhões de empregos no Brasil, segundo a entidade.

Os brasileiros gastam, em média, R$ 44 mil reais por festa de casamento, com cerca de 125 convidados, segundo o balanço 'Global Wedding Report 2023'. O Brasil é o décimo país do mundo e o terceiro da América Latina em gastos com cerimônias matrimoniais.

Mais da metade dos casais no País prefere realizar a festa em salões de eventos e gasta cerca de 11 meses planejando a celebração. O mês preferido para esse tipo de evento é novembro, ainda segundo o 'Global Wedding Report 2023'.