Ceará terá quatro novos hotéis de luxo no litoral até 2026; veja fotos e locais

Os ventos do litoral cearense atraem kitesurfistas do mundo inteiro e movem a economia das cidades praianas. Para se ter ideia, até 2026, o Ceará terá, pelo menos, quatro novos hotéis de luxo em Cruz (2), Icaraizinho de Amontada e Lagoinha. Além do conforto e sofisticação, esses empreendimentos oferecem serviço individualizado, campo de golfe e lagos privados, por exemplo. As diárias podem variar até R$ 15 mil.

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado (ABIH-CE), Régis Medeiros, o esporte náutico tem sido o principal impulsionador desse mercado de alto valor agregado.

Régis Medeiros Presidente da ABIH-CE “O kitesurf atrai público de poder aquisitivo, considerando, por exemplo, o Vila Carnaúba, que foca na prática para o empreendimento. Portanto, isso tem trazido vários negócios de luxo para se instalarem no nosso litoral”, avalia.

O Vila Carnaúba será um investimento multimilionário no Preá, município de Cruz, previsto para ser inaugurado em 2026. O condomínio de luxo terá circulação exclusiva de carros elétricos ou de golfe, além do hotel de luxo Anantara, onde a diária média deverá ser de R$ 3,5 mil.

Legenda: Hotel de luxo seis estrelas Anantara Preá, com inauguração prevista para 2026 Foto: Divulgação/Anantara

Legenda: Condomínio terá nove lagos, sendo que um deles foi construído com tecnologia alemã Foto: Grupo Carnaúba/Divulgação

De olho nesse potencial, também serão instalados o Gav Resorts, em Cruz, e o Carmel, em Icaraizinho de Amontada (diárias entre R$ 4 mil e R$ 15 mil).

Já o Hard Rock, na Lagoinha, seria inaugurado em 2021, mas houve atrasos na obra, e a empresa chegou a ser multada em R$ 12 milhões. A última previsão dada foi para abertura no fim deste ano, mas a nova administração do negócio não confirmou a estimativa.

Legenda: Obras do Hard Rock estão atrasadas Foto: Divulgação/Hard Rock

Legenda: O Jeriquiá Lagoa Resort deve começar a ser construído em até 12 meses Foto: Divulgação

Legenda: As vendas de cotas para o empreendimento já começaram Foto: Divulgação

Conforme Régis, os empreendimentos de luxo têm como carro-chefe o serviço. Por exemplo, embora tenham uma boa estrutura, a estética pode ser intimista, mas o diferencial está em não ter horário para tomar o café da manhã nem cardápio rígido.

A hora e o menu são definidos conforme a demanda de cada hóspede. O chef se apresenta e pergunta as preferências do cliente para tentar servir um prato individualizado, proporcionando experiências únicas.