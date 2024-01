Noiva mente para maquiadora para ter maquiagem mais barata e caso repercute nas redes; entenda

Após optar por uma “maquiagem social” para o dia do casamento, uma noiva foi acusada de enganar a maquiadora que realizou o serviço, por não revelar que usaria a produção para se casar. Compartilhada pela cliente nas redes sociais nessa quarta-feira (24), a história viralizou rapidamente e deixou usuários indignados.

Em vídeo publicado no TikTok, a noiva Bruna Eloísa explica que decidiu omitir o fato de ser noiva quando, ao realizar orçamento com outras maquiadoras, notou que o valor cobrado pelo serviço era maior ao revelar a ocasião.

“A coisa mais cara do meu casamento foi a ‘make’ e o penteado, e isso porque eu entrei em contato com várias maquiadoras e nenhuma podia fazer maquiagem social para um casamento porque só tinha pacote de noiva, com aquele tanto de mimo, e eu só queria uma ‘make’ e ir embora”, contou.

Tentando economizar, ela entrou em contato com a maquiadora Jey Abrantes e, em vez de solicitar o pacote de noivas, pediu apenas uma maquiagem social. De acordo com Bruna, a profissional só questionou qual seria a ocasião durante o serviço, e, como faltavam poucas horas para o casamento, ela preferiu mentir, afirmando que a usaria em um batizado.

Além de preparar o cabelo e a maquiagem da noiva, a maquiadora ainda maquiou a mãe e a cunhada de Bruna.

MAQUIADORA INDIGNADA

Ao descobrir que as clientes haviam mentido, a profissional decidiu enviar uma mensagem para a noiva, que também trabalha no setor estético. No contato, Jey afirmou que nunca havia sido tão desrespeitada e que se sentia “burra”.

“Batizado, né? Eu nunca fui tão desrespeitada na minha profissão como eu fui por você, sua mãe e sua amiga. [...] Fiquei triste porque fiquei me sentindo uma burra [...] Que péssima atitude, vergonhosa, pra alguém que trabalha com estética. Você vai colher um dia, eu sei”, escreveu a maquiadora.

A profissional de beleza ainda afirmou que a cliente não era obrigada a contratar o pacote nupcial, desaprovando a mentira: “Se não quer um pacote de noiva, é só falar, e não mentir. Pacote de noiva nunca é só maquiagem, são vários atributos que, se você não acha que merece viver e pagar como cliente normal, eu não tô nem aí”.

Indignada com a atitude, Jey finalizou o contato prometendo nunca mais atender o grupo. “Vocês querem pagar horrores em decoração, buffet, mas, na beleza do dia, vocês não querem investir [...] Saiba que nunca mais atenderei vocês”, afirmou.

Legenda: Maquiadora entrou em contato com a cliente ao descobrir sobre casamento Foto: Reprodução/X

PRONUNCIAMENTO

Com a repercussão do caso na internet, a maquiadora utilizou o Instagram, na noite dessa quarta (24), para falar sobre o ocorrido em uma série de Stories: “Entendo as maquiadoras que não fecham noivas como social, mas eu não tenho problema em fechar social para uma noiva que não tem como pagar”.

“O problema foi o deboche com a profissão, expor isso pra todo mundo, e ainda achando lindo que mentiu, e mentira, gente, mentira é feio em qualquer área. Ponto!”, escreveu ela na legenda de um dos vídeos.

Em nota, a cliente informou que, em nenhum momento, foi citado nome ou informações pessoais que associam a história relatada com a maquiadora. Entretanto, ela alega que, pela parte contrária, houve exposição direta de imagem e promoção do lixamento virtual com injúrias e difamações, já que a maquiadora compartilhou o perfil da noiva.

DISCUSSÃO NA INTERNET

Acumulando quase 290 mil likes no TikTok, o relato de Bruna se espalhou na internet rapidamente e indignou usuários. “O que importa se ela era a noiva ou não? Quem faz a maquiagem não pode exigir que você fale pra onde você vai ou qual seu papel na festa. Até onde eu sei, você paga pelo o que escolhe”, argumentou um perfil.

Outra internauta escreveu: “Queria uma make e pagou pelo serviço que ela queria, pronto. A cliente não é obrigada a informar pra onde vai com a maquiagem e muito menos pagar mais caro pelo ‘Dia da Noiva’ se ela não quer nada mais do que uma ‘make’ profissional normal”.