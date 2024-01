O que é 'Mob Wife'? Entenda tendência do TikTok inspirada no estilo de 'esposas dos mafiosos'

A era Clean Girl na moda e na beleza chegou ao fim. Neste início de 2024, o volume de pesquisa para o termo no Google Trends está reduzindo e sendo superada pela estética Mob Wife — "esposa da máfia", em tradução livre —, que tem se popularizado nas redes sociais, em especial no TikTok.

Como o nome já sugere, a tendência é inspirada nas esposas de mafiosos, retratadas em produções como a série "Os Sopranos" (1999) e em filmes como "Scarface" (1983), "Cassino" (1995) e "O Lobo de Wall Street" (2013) — neste, a personagem Margot Robbie não é casada com um criminoso da máfia, mas os looks dela se encaixam na estética.

Então, saem dos holofotes o minimalismo e as maquiagens naturais e entra a nova tendência maximalista, semelhante aos anos 1980 e 1990, em que mais é mais, usando casacos de pele e estampa de onça, além de batons e unhas vermelhos.

Apostando em ousadia, confiança, glamour e exagero, a hashtag Mob Wife já acumula mais de 176 milhões de visualizações no TikTok.

Como adotar o Mob Wife

Para quem quiser aderir à tendência, como explicam alguns dos milhares de vídeos sob a tag "MobWifeAesthetic" na plataforma chinesa, basta seguir alguns passos simples:

Look inteiramente preto. Se puder incluir uma peça de couro é ainda melhor;

Depois, é a vez do casaco de pele falsa, marca registrada dos anos 1980;

O cabelo da Mob Wife é arrumado exageradamente, com volume. Também pode ser usado preso, em um estilo mais bagunçado, valorizando os maxi acessórios;

Óculos escuros vintages também podem fechar o look, assim como uma bolsa de grife, preferencialmente italiana.

Há outras variações da estética, que saem do preto, e apostam no exagero de outras formas, como no animal print, no brilho. No fim, a regra é o maxi glamouroso.

Uma boa forma de encontrar inspirações, além das personagens das produções audiovisuais já citadas acima, é procurar as criações vintages de desfiles antigos de marcas como Dolce & Gabbana, Gucci da época de Tom Ford e Missoni, conforme cita a revista Vogue.