Nova trend do TikTok sobre o Império Romano revela o que o homens lembram sobre a Roma Antiga

Uma simples pergunta se tornou um fenômeno viral nas redes sociais nessas últimas semanas. No desafio, mulheres questionam aos homens (pais, amigos e namorados) a frequência que eles lembram do império romano.

A surpresa do questionamento se deve porque a maioria dos entrevistados, em um algum momento do dia, da semana ou do mês, recordam esse período antigo da civilização romana. E se você acha que tem uma justificativa válida dessa lembrança específica, se enganou.

Há muitas teorias, mas nenhuma justifica o real motivo dos homens lembrarem do império romano com frequência. No Brasil, reações e indagações têm circulando bastante, o que fez com que a trend alcançasse mais de 1,5 milhão de visualizações no TikTok e se tornasse um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

Fora do Brasil, a hashtag Roman Empire já alcançou mais de 1 bilhão de visualizações na plataforma de vídeos.