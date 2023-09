O que é live de NPC? Entenda a nova trend do TikTok que rende dinheiro

O TikTok é uma rede social repleta de novidades, com tendências de vídeos que se alteram e fazem sucesso a cada dia. Agora, um dos modelos de live da plataforma tem chamado atenção dos usuários, e novos adeptos têm se unido para ganhar altas quantias com isso. Duvida? Estamos falando das lives de NPC (Non-Playable Character), que viralizaram nas últimas semanas na plataforma.

Antes de tudo, é importante entender como é feita uma live desse tipo. Os personagens de NPC funcionam, basicamente, como figurantes em jogos eletrônicos. Em alguns casos, eles interagem com os players, mas têm ações controladas pelo próprio jogo.

A nova trend, palavra utilizada para definir os vídeos que são tendência dentro do TikTok, funciona da seguinte forma: o usuário imita personagens com essas características durante lives, enquanto recebe, em troca, presentes e pagamentos em dinheiro. Por conta disso, muitos deles ficaram famosos e começaram a inspirar outras contas presentes na plataforma de vídeos.

Segundo o jornal The New York Times, que publicou material sobre a trend, alguns usuários já embolsaram cerca de R$ 30 mil e R$ 50 mil embarcando na tendência. A prática começou com a tiktoker PinkyDoll, que revelou, durante entrevista, que tinha o objetivo de ser "adorada" pelos próprios seguidores, mas acabou percebendo uma oportunidade de monetização.

#npc #engagement #positive #influence ♬ original sound - Zombie @zom2db @Pinkydoll is the queen of NPC. She changed the game and is the creator of the NPC trend. I must admit when i first started on TikTok it was hard to learn how to engage. Its like walking into a crowded room and they give you the mic and you have to figure out how to entertain everyone. Being an NPC forces you to learn how to engage and this is a skill needed in every day life. Thanks Pinkydoll for being a positive influence! Get your bag! This Galaxy is a small gift for a priceless lesson you taught me ❤️💯🥰 #pinkydoll

"Eu estava apenas sendo fofa", disse ela ao New York Times em entrevista citando como tudo começou. PinkyDoll, nome utilizado pela norte-americana Fedha Sinon, teria, então, começado a consumir jogos como 'Grand Theft Auto' para incrementar os personagens que criou para os vídeos.

"Eu lembro de alguém me dizer: 'Meu Deus, você se parece com um NPC'. E, assim, eles começaram a me enviar, tipo, muito dinheiro", continuou ela sobre como começou a faturar na rede social. Após isso, ela conta que começou a agir igual a esses personagens, apesar de ainda não saber exatamente do que eles se tratam.

Com o sucesso, PinkyDoll viu o número de seguidores no TikTok subir mais de 400 mil, enquanto milhares de outras acessam as lives transmitidas por ela diariamente. Atualmente, a mulher afirma que, incluindo TikTok, Instagram e OnlyFans, ela garante mais de 7 mil dólares por dia.

"Não me importo com o que as pessoas dizem de mim. Se eles quiserem pensar que sou isso ou aquilo, está tudo bem. No fim do dia, eu estou ganhando", completou ela ao fim da conversa com o jornal norte-americano.

No Brasil

A tendência, inclusive, parece continuar repercutindo em solo brasileiro. Seguindo os passos de PinkyDoll, quem também tem gerado dinheiro na plataforma são os streamers Junior Caldeirão e Felipe Bressanim.

Na terça-feira (12), Junior entrou ao vivo na própria conta e alcançou mais de três milhões de acessos simultâneos, enquanto recebia diversos prêmios enviados por outros TikTokers, como são chamados informalmente outros usuários da plataforma chinesa.

Já Felipe Bressanim, que já acumula seguidores no Twitter, alcançou números ainda maiores: mais de 13 milhões de visualizações em uma live na qual interpretava um NPC semelhante a um gato.

Nos comentários dos dois vídeos, seguidores que não entenderam a trend se questionaram sobre o motivo para a interpretação, enquanto outros riram do novo modelo de sucesso no TikTok.