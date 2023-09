Após corte da Selic, BNB anuncia mais uma redução da taxa de juros para o Crediamigo

Após corte da taxa básica de juros (Selic), o presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Paulo Câmara, disse que também baixará as alíquotas do programa de microcrédito orientado Crediamigo. A declaração foi dada durante almoço com Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará), nesta quinta-feira (21), no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.

Os novos percentuais e a data para atualização ainda serão divulgadas. No início deste mês, o presidente do BNB já havia anunciado diminuição na taxa da modalidade, passando de 2,53% para 2,16% ao mês. Essa primeira redução foi divulgada no último dia 1º, durante cerimônia de aniversário das linhas de crédito da instituição.

Na ocasião, contudo, o presidente Lula (PT) disse considerar a taxa ainda elevada. ”Não pense que eu acho que o juro tá baixo. O juro ainda está alto. Porque 2,16% ao mês é muita coisa. Dá quase 30% ao ano, porque é juros sobre juros. Então, eu acho que nós precisamos baixar ainda”, disse Lula.

Naquele dia, antes de falar sobre o percentual praticado pelo BNB, Lula criticou o presidente Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que os economistas brasileiros deveriam assistir aos discursos das empreendedoras participantes do evento “para perceber o que acontece num País quando a gente acredita no povo trabalhador”.

Lula se referia à artesã Maria da Conceição Menezes e à comerciante Maria do Socorro Nascimento. As trabalhadoras haviam subido ao palco instantes antes para relatar como o microcrédito contribuiu para suas trajetórias de mobilidade social.

Nessa quarta-feira (20), o Banco Central do Brasil reduziu, em decisão unânime, a Selic. A taxa caiu de 13,25% para 12,75%, na segunda queda consecutiva dos juros. Com o corte, a Selic atingiu seu menor patamar desde maio de 2022.

Com informações do colunista Victor Ximenes.