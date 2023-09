BNB anuncia redução da taxa de juros para o Crediamigo

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, anunciou a redução da taxa de juros do programa de microcrédito orientado Crediamigo. Com isso, a taxa passou de 2,53% ao mês para a partir de 2,16% ao mês. O novo percentual vale a partir desta sexta-feira (1º).

Ao anunciar a redução, Paulo Câmara destacou que a taxa de juros do Crediamigo já sofreu redução de 32% nos últimos 30 dias. No início de agosto, o banco já havia anunciado uma queda de 3,2% para 2,53% - taxa que estava vigente até então.

O número de agências do Crediamigo deve passar por uma expansão e chegar a mil unidades nos próximos dois anos, de acordo com o presidente do BNB, que destacou que o programa terá uma "expansão consistente até 2025", saindo do número atual de 472 unidades.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de aniversário do programa Crediamigo, que acontece em Fortaleza com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

FNE

O presidente do BNB falou ainda da aplicação de novos recursos no segundo semestre deste ano: R$ 1,8 bilhão, referente ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

“Usando os recursos do FNE, sairemos de 700 mil operações por ano para mais de 2,7 milhões de operações, quase quatro vezes mais”, disse Paulo Câmara.