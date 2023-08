Alvoar, detentora da Betânia e Embaré, investe R$ 25 milhões em fábrica de leite condensado no CE

O complexo industrial da Alvoar Lácteos em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, passará a contar, a partir desta sexta-feira (25), com uma nova unidade fabril exclusivamente produtora de leite condensado. A Alvoar é detentora das marcas Betânia, Camponesa e Embaré.

Foram investidos R$ 25 milhões no local, recursos que farão com que a fábrica seja capaz de produzir até 180 mil litros de leite por dia, com foco na produção de toda a linha de leite condensado das marcas cearense Betânia e da paulista Camponesa.

Essa ampliação aumenta ainda a capacidade de processamento de leite em Morada Nova, que chega a partir desta sexta-feira a 1,6 milhão de litros.

Com a fusão das marcas Betânia e Embaré, em outubro de 2021, as unidades fabris da gigante láctea cearense começaram a produzir produtos da Camponesa.

No complexo industrial de Morada Nova já estão em produção, desde junho deste ano, a linha de leites UHT, leite em pó e creme de leite da empresa paulista.

FOCO NO LEITE CONDENSADO

A expansão recém-inaugurada prioriza a linha de leite condensado das duas marcas. Serão produzidos no Vale do Jaguaribe todos os leites condensados integral e semidesnatado da Camponesa, além do leite condensado semidesnatado Betânia.

“Com a nova unidade, a Alvoar Lácteos possibilita o desenvolvimento da cadeia de produtores de leite, promovendo investimento em tecnologias para aumento de produtividade no campo e o incentivo para entrada de novos produtores. O Nordeste corresponde a 75% dos clientes da Alvoar. A cada 50 litros de leite captado pela Alvoar, um emprego é gerado na região. Pretendemos continuar investindo e contribuindo ativamente para o desenvolvimento do Nordeste”, pondera Bruno Girão, CEO da Alvoar.

1,6 milhão Essa será a capacidade de processamento diário do complexo industrial da Alvoar Lácteos em Morada Nova a partir desta sexta-feira

Atualmente, a Alvoar é a quinta maior empresa do Brasil no que diz respeito a produtos de alimentos lácteos. São 4 mil colaboradores diretos, 6,5 mil famílias de produtores e 12 cooperativas, abastecendo nove fábricas e 19 centros de distribuição.