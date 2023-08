Não recebeu a restituição do Imposto de Renda e quer saber se caiu malha fina? Veja o que fazer

Com o pagamento do 4º lote da restituição do Imposto de Renda, parte dos contribuintes que ainda não recebeu nenhuma das remessas começa a se preocupar com a falta do dinheiro. O motivo pode ter relação com estar ou não na chamada malha fina.

Quando o contribuinte envia a declaração de Imposto de Renda, ela é analisada pelos sistemas da Receita Federal. São verificadas as informações descritas e comparadas com dados fornecidos por outras entidades, que também entregam declarações à Receita, como empresas, instituições financeiras, planos de saúde e outros.

Há vários motivos para uma declaração cair na malha fina. Os problemas vão desde erros de digitação até valores informados erroneamente ou omitidos na hora de preencher as fichas do Imposto de Renda.

Se for encontrada alguma diferença entre as informações apresentadas, a declaração fica retida. Ou seja, estará na malha fina.

Importante lembrar que o contribuinte não receberá a restituição enquanto a declaração estiver na malha fina

Como saber se há pendências?

O contribuinte que quiser saber se caiu na malha fina do Imposto de Renda 2023, precisa consultar a situação da declaração no Centro de Atendimento Virtual (e-CAC).

Além do status da declaração, o site da Receita também informa qual é a pendência.

Veja a seguir o passo a passo:

Acesse o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual); Faça o login; Selecione a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)"; Na aba "processamento" ou "Serviços do IRPF", escolha o item "pendências de malha" Nessa página, é possível ver se você caiu na malha fina e qual o motivo para sua declaração ter sido retida. Caso a declaração tenha apenas erro no preenchimento ou falta de informação, basta enviar uma declaração retificadora.

Em algumas situações, o contribuinte recebe um termo de intimação fiscal. Isso significa que ele vai precisar apresentar documentos para comprovar as informações enviadas na declaração.

Se o sistema apresenta a mensagem for "Em Fila de Restituição", basta esperar. Isso significa que a declaração foi processada, mas que a restituição ainda não foi disponibilizada.