7 apostas do Ceará acertam 5 dezenas na Mega-Sena; veja resultado

A maioria dos ganhadores no Estado apostou em Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:57)
Negócios
Aposta da Mega-Sena.
Legenda: O resultado da Mega-Sena foi divulgado na noite dessa sexta-feira (14).
Foto: Shutterstock/rafaelnlins.

Sete apostas do Ceará tiveram cinco acertos no concurso 2940 da Mega-Sena. O resultado foi divulgado na noite dessa sexta-feira (14). Apenas uma aposta — no Rio Grande do Sul — acertou seis números e levou R$ 99 milhões.

Dos apostadores que ganharam no Ceará, cinco foram em Fortaleza e outros dois foram no interior, sendo um no Crato e outro em Milagres. Todos fizeram apostas simples e levaram pra casa R$ 28.007,64.

Veja o resultado da Mega-Sena 2940

08 - 53 - 22 - 13 - 07 - 09

Resumo do concurso

  • 6 acertos: 1 aposta ganhadora (R$ 99.085.707,38)
  • 5 acertos: 170 apostas ganhadoras (R$ 28.007,64)
  • 4 acertos: 13.794 apostas ganhadoras (R$ 568,96)

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha — quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

