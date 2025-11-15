Loterias Caixa não farão sorteios neste sábado (15), Dia da Proclamação da República

Não haverá sorteio das Loterias Caixa na noite deste sábado (15). O motivo se deve ao feriado da Proclamação da República, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais, seguindo o calendário de pausa no País.

Por causa disso, não serão realizados os sorteios da:

Loteria Federal;

+Milionária;

Quina;

Mega-Sena;

Lotofácil;

Timemania;

Dia de sorte.

As apostas, no entanto, ainda podem ser feitas nas Casas Lotéricas, no aplicativo ou no site das Loterias Caixa.

Quando serão os próximos sorteios?

Segundo a Caixa Econômica Federal, que promove os sorteios, as próximas datas serão as seguintes: