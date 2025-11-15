Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias Caixa não farão sorteios neste sábado (15), Dia da Proclamação da República

O motivo se deve ao feriado nacional, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Loterias da Caixa Econômica Federal e cédulas de 20, de 10 e de 50 reais dispostas sobre uma mesa com uma caneta azul ao lado.
Legenda: As Loterias Caixa costumam ter sorteios aos sábados à noite.
Foto: Shutterstock/Blossom Stock Studio.

Não haverá sorteio das Loterias Caixa na noite deste sábado (15). O motivo se deve ao feriado da Proclamação da República, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais, seguindo o calendário de pausa no País.

Por causa disso, não serão realizados os sorteios da:

  • Loteria Federal;
  • +Milionária;
  • Quina;
  • Mega-Sena;
  • Lotofácil;
  • Timemania;
  • Dia de sorte.

As apostas, no entanto, ainda podem ser feitas nas Casas Lotéricas, no aplicativo ou no site das Loterias Caixa.

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Ceará polo cafeeiro? Comece a apostar nessa ideia da Faec

teaser image
Negócios

Spa para bebês chega a Fortaleza e expõe onda de negócios infantis com valores até R$ 618

Quando serão os próximos sorteios?

Segundo a Caixa Econômica Federal, que promove os sorteios, as próximas datas serão as seguintes:

  • Loteria Federal (concurso 6019-4): 17/11/2025;
  • +Milionária (concurso 304): 19/11/2025;
  • Quina (concurso 6880): 17/11/2025;
  • Mega-Sena (concurso 2941): 18/11/2025;
  • Lotofácil: (concurso 3540): 17/11/2025;
  • Timemania (concurso 2321): 18/11/2025;
  • Dia de sorte (concurso 1142): 18/11/2025.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Loterias da Caixa Econômica Federal e cédulas de 20, de 10 e de 50 reais dispostas sobre uma mesa com uma caneta azul ao lado.
Negócios

Loterias Caixa não farão sorteios neste sábado (15), Dia da Proclamação da República

O motivo se deve ao feriado nacional, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais.

Redação
Há 15 minutos
Bebê branco usa óculos e toalha em pose de uma pessoa no espa
Negócios

Spa para bebês chega a Fortaleza e expõe onda de negócios infantis com valores até R$ 618

Com crescimento do mercado wellness, estabelecimentos apostam em novo nicho.

Mariana Lemos
15 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Ceará polo cafeeiro? Comece a apostar nessa ideia da Faec

Os pesquisadores da Embrapa e do Incaper gostaram do que viram na Ibiapaba, no Apodi e no Araripe

Egídio Serpa
15 de Novembro de 2025
Orelhão da Oi.
Negócios

Desembargadora suspende falência da Oi e empresa volta ao estágio de recuperação judicial

A decisão acolhe pedido do Itaú; Bradesco também havia solicitado a suspensão do processo.

Redação
14 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 772 em 14/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 303 de hoje 14/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 303 de hoje 14/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6018, desta sexta (14/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6018, desta sexta (14/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2940 desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 100 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2940 desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 100 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3539, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3539, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6879, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6879, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2849 – Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2849 – Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2849 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2886 de hoje, sexta-feira, 14/11; prêmio é de R$ 300 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2886 de hoje, sexta-feira, 14/11; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2886 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (14/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (14/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Mansueto falando ao microfone
Victor Ximenes

Mansueto alerta para desequilíbrio fiscal insustentável: “País não vai aguentar”

Victor Ximenes
14 de Novembro de 2025
Homem quebrando parede de casa durante reforma.
Negócios

Em quais casos não é possível participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

Regras para adesão ao programa citam modelos de casa e condições para financiamento.

Mylena Gadelha
14 de Novembro de 2025
Montagem de aeroporto com e praia
Igor Pires

Voos internacionais ajudam a consolidar o Ceará como meca do kitesurf

Igor Pires
14 de Novembro de 2025
Sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza
Victor Ximenes

BNB desembolsa R$ 48 bilhões e vê lucro atingir R$ 2 bi no 3º trimestre

A carteira de crédito administrada pelo BNB alcançou R$ 173,8 bilhões, com expansão de 16,6% em relação a 2024.

Victor Ximenes
14 de Novembro de 2025
Acordo sobre tarifaço avança, diz Mauro Vieira após reunião com Marco Rubio
Negócios

Acordo sobre tarifaço avança, diz Mauro Vieira após reunião com Marco Rubio

Oficialização de relação bilateral pode sair ainda neste mês, segundo o chanceler.

Redação e AFP
14 de Novembro de 2025
Cliente comprando bilhetes na loteria Mega Sena em uma loja de apostas, com foco nas apostas e no painel de loteria ao fundo.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 100 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa nesta sexta (14) e saiba como apostar.

Redação
14 de Novembro de 2025
Negócios

Cresce Ceará 2025 debate desafios e oportunidades do comércio exterior

2ª edição do evento traz especialistas de economia e do comércio exterior para o debate

Agência de Conteúdo DN
14 de Novembro de 2025
Farmácia com atendentes no balcão, prateleiras cheias de medicamentos e computadores.
Negócios

Fortaleza tem média de 10 farmácias por bairro, mas só um chega a quase 100; veja ranking

Juntos, apenas três bairros reúnem cerca de 16% de todas as farmácias cearenses ativas.

Milenna Murta*
14 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Cearenses mergulham na Economia do Mar e descobrem segredos da pesca

No penúltimo dia da Missão Empresarial da Fiec em Portugal, os empresários aprenderam como empreender no oceano, respeitando a Economia Azul

Egídio Serpa
14 de Novembro de 2025
Imagem da Casa de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 1,1 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever 

As inscrições iniciam no dia 20 de novembro.

Redação
13 de Novembro de 2025
Fachada moderna de unidade da Hapvida sob céu azul.
Negócios

O que levou a Hapvida ao maior tombo desde a estreia na Bolsa e à perda de R$ 7 bilhões?

Empresa busca recuperar prejuízos com recompra de ações; nova reação do mercado deve ser sentida nesta sexta (14).

Letícia do Vale
13 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3538, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3538, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2320 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 48,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2320 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 48,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
13 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1141 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 2,9 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1141 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 2,9 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
13 de Novembro de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Resultado da Mega-Sena 2940 desta quinta-feira (13/11) foi adiado para sexta (14)

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
13 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6878, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6878, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Novembro de 2025