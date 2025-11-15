Loterias Caixa não farão sorteios neste sábado (15), Dia da Proclamação da República
O motivo se deve ao feriado nacional, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais.
Não haverá sorteio das Loterias Caixa na noite deste sábado (15). O motivo se deve ao feriado da Proclamação da República, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais, seguindo o calendário de pausa no País.
Por causa disso, não serão realizados os sorteios da:
- Loteria Federal;
- +Milionária;
- Quina;
- Mega-Sena;
- Lotofácil;
- Timemania;
- Dia de sorte.
As apostas, no entanto, ainda podem ser feitas nas Casas Lotéricas, no aplicativo ou no site das Loterias Caixa.
Quando serão os próximos sorteios?
Segundo a Caixa Econômica Federal, que promove os sorteios, as próximas datas serão as seguintes:
- Loteria Federal (concurso 6019-4): 17/11/2025;
- +Milionária (concurso 304): 19/11/2025;
- Quina (concurso 6880): 17/11/2025;
- Mega-Sena (concurso 2941): 18/11/2025;
- Lotofácil: (concurso 3540): 17/11/2025;
- Timemania (concurso 2321): 18/11/2025;
- Dia de sorte (concurso 1142): 18/11/2025.
