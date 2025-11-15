Ceará polo cafeeiro? Comece a apostar nessa ideia da Faec

Cascais (Portugal) -- Este colunista, que se encontra em Portugal seguindo os passos de uma Missão Empresarial da Fiec que até ontem esteve mergulhada no estudo da Economia do Mar, volta sua atenção para a agricultura do Ceará, de onde chega uma boa informação: quatro pesquisadores da Embrapa e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) percorreram, nesta semana, várias regiões do estado consideradas propícias para a produção de café do tipo robusta.

Fazer do Ceará um polo produtor de café é uma das metas de sua Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), para o que já obteve o apoio do governo estadual, do Sebrae e da maior empresa da indústria cafeeira do país, a 3 Corações, cuja sede é em Fortaleza.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, disse ontem à coluna que o quarteto pesquisador “gostou muito do que viu”. Os pesquisadores percorreram os municípios da região da Ibiapaba, cujo clima elogiaram; conheceram as férteis terras do Projeto de Irrigação do Baixo Acaraú; viram a zona rural do município de Granja, a Chapada do Araripe e a Chapada do Apodi. Depois de cinco dias de cuidadosa inspeção, eles transmitiram à liderança da Faec o comentário de que o chão cearense, em algumas áreas, pode produzir café em escala.

“Embora estejamos otimistas, aconselha o bom senso que devemos aguardar o relatório técnico dos pesquisadores”, disse Amílcar Silveira, que, há pouco mais de um mês, comandou um grupo de empresários da agricultura cearense em visita às principais áreas produtoras de café do Espírito Santo, retornando empolgado com a perspectiva de viabilização de sua ideia. Foram os próprios produtores capixabas que o incentivaram a levar adiante o sonho de tornar o Ceará um estado cafeeiro, argumentando que o clima do Espírito Santo é semelhante ao das chapadas da Ibiapaba, Apodi e Araripe.

O Ceará já produz café no Maciço de Baturité, na geografia do município de Guaramiranga, mas essa produção é praticamente artesanal, sem escala. O projeto que agita a mente dos dirigentes da Faec tem grandes objetivos, que, para serem alcançados, terão de passar, primeiro, pelo olho crítico dos técnicos da Embrapa e do Incaper.

Mas a indústria já se aliou ao empreendimento. Pedro Lima, sócio e CEO da 3 Corações, maior empresa do setor de torrefação de café, disse ao presidente da Faec que são grandes e boas as chances de o Ceará tornar-se um grande produtor cafeeiro. Ele considera que o solo não é problema, porque, se for necessário, “a tecnologia está aí pronta para corrigir o que for necessário”. Quanto ao clima, há mesmo regiões do estado, como a Ibiapaba e a Chapada do Apodi, adequadas ao plantio de café, “e as pesquisas comprovarão isso”, salientou Pedro Lima.

Parceiro tradicional da Faec, o Sebrae, pela voz do seu diretor técnico Alci Porto, está apoiando o projeto de tornar o Ceará um polo produtor de café. Ele tem opinião francamente favorável à iniciativa de Amílcar Silveira e chega a apostar:

“Não tenho dúvida de que esse projeto é viável, “uma vez que a Serra da Ibiapaba e a Chapada do Apodi têm clima muito parecido com o do Espírito Santo”, justifica.

