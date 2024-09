6 em cada 10 visitantes da Praia do Futuro são de Fortaleza, aponta estudo

Em Fortaleza, seis em cada dez visitantes da Praia do Futuro são os próprios moradores da Cidade. O dado é de um levantamento feito pela Secretaria Municipal do Turismo (Setfor) entre julho e agosto deste ano — a chamada "alta estação" — para entender o perfil dos frequentadores da praia, que é um dos principais cartões postais da Capital.

Veja também Ceará Ceará tem 59 trechos próprios para banho de mar; veja locais Ingrid Coelho Turista da José Avelino gasta, em média, R$ 6,5 mil e passa mais de três dias em Fortaleza Viagem Fortaleza está entre os 5 destinos mais buscados por brasileiros para a baixa temporada de setembro

De acordo com o estudo, os turistas de outros estados do Brasil representam 35% dos frequentadores do espaço. Já os visitantes regionais são 4% e os internacionais, 1%.

São Paulo e Distrito Federal são os principais estados de origem dos turistas, com 17% e 14%, respectivamente, dos visitantes. Além deles, também estão muito presentes turistas de outros municípios do Ceará (9%), do Rio de Janeiro (9%), do Piauí (9%), de Minas Gerais (6%), do Pará (6%), de Tocantins (6%), do Espírito Santo (3%) e de Goiás (3%).

A pesquisa teve público-alvo turistas nacionais, internacionais e residentes. Foram ouvidas 300 pessoas entre julho e agosto de 2024. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de 5%.

Para a presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, Fátima Queiroz, a pesquisa corrobora com a percepção do empresariado sobre os consumidores.

“As novas gerações não vêm só para comer o caranguejo, mas para aproveitar os ambientes, como parques aquáticos e a estrutura para crianças, como os chuveirinhos e banheiros infantis. Além disso, a acessibilidade tem sido um fator importante para o público que antes não conseguir vir à praia”, avalia.

Gasto médio a cada visita à Praia do Futuro

Além de frequentar a Praia do Futuro até mais do que os turistas, a pesquisa descobriu que os fortalezenses também gastam quase como eles quando vão às barracas.

Isso porque, enquanto um turista tem um gasto médio de R$ 292,73 em cada visita, fortalezenses desembolsam, também em média, R$ 238,76.

Para o secretário municipal do Turismo, Alexandre Pereira, os dados refletem o fato de que turistas gostam de frequentar os mesmos espaços que os moradores locais.

"Os turistas procuram muito os lugares que nós, fortalezenses, gostamos de curtir. Nossa Beira Mar, Praia de Iracema, Praia do Futuro, que frequentamos aos fins de semana", acredita o gestor.