Turista da José Avelino gasta, em média, R$ 6,5 mil e passa mais de três dias em Fortaleza

Quem vem a Fortaleza para fazer compras no Polo de Moda da José Avelino, no Centro, injeta recursos não apenas na feira, mas em outros produtos e serviços ofertados na Capital cearense. Um levantamento da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) revela que esse turista de compras gasta, em média, R$ 6.516,78 mil e passa 3,7 dias na cidade.

Esse valor corresponde ao que o turista gasta em compras na José Avelino e com outras despesas, como hospedagem, transporte, alimentação e entretenimento. A maior parte (72,6% ou R$ 4.737,26), porém, representa aos gastos no Polo de Moda. Em seguida, aparecem os gastos com hospedagem (R$ 708,54) e alimentação (R$ 395,50).

A pesquisa também mostra a média de dias que o turista da José Avelino passa na Capital: 3,7 dias, sendo o gasto diário de R$ 1.785,42.

Principais estados emissores

Os compradores da José Avelino são, sobretudo, de cidades do Ceará (42,6%); Piauí (20%); Maranhão (11,6%) e Rio Grande do Norte (9,4%). Cerca de sete em cada dez compradores são do sexo feminino e a maioria tem entre 36 e 60 anos (48,1%).

O grau de instrução predominante entre os turistas da José Avelino é ensino médio completo (51,9%). Quanto à renda, 48,4% ganham até três salários mínimos e 29,7% ganham de três a oito salários mínimos. Apenas 4,5% ganham entre oito e catorze salários mínimos. Outros 17,2% não informaram.

A pesquisa sobre o perfil de compra dos turistas que frequentam a José Avelino foi divulgada na última terça-feira (6), durante a apresentação de um pacote de ações para beneficiar o polo de moda do Centro de Fortaleza. As medidas compreendem capacitação de empreendedores e sinalização do espaço, além de coleta seletiva por meio do projeto Reciclo.

Turistas de compras trazem familiares e impulsionam injeção de recursos na economia

Os turistas que responderam à pesquisa vieram a Fortaleza principalmente com familiares (65,3%) e de ônibus (50,4%), usando hotéis e pousadas (63,2%) para pernoite na Capital cearense.

Para Alexandre Pereira, titular da Setfor, a partir dos números e das medidas anunciadas para beneficiar o local, a ideia é fazer com que mais turistas venham a Fortaleza com o objetivo de comprar na José Avelino, trazendo seus familiares e potencializando a injeção de recursos na economia.

"Nós ficamos impressionados com a quantidade de gente que vem acompanhando quem vem comprar. Identificamos esse perfil interessante, então existe essa possibilidade de fortalecer isso. Esses compradores trazem pessoas que às vezes vem passear na cidade", pontua Pereira.

Além disso, ele também destaca que a ideia é estimular turistas que venham a Fortaleza com outras finalidades para que conheçam o polo de moda da José Avelino.

Novidades para a José Avelino

Um dos pontos do pacote de ações para a região é a possibilidade de regularização das mercadorias adquiridas no polo de moda, no âmbito do programa Empreendedor Legal.

Desde o dia 15 de julho, quem vem de fora comprar mercadoria na José Avelino pode buscar o site do programa da Sefaz, cadastrar o que comprou e pagar 2% referentes ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.

Ao pagar o valor, a nota é emitida e a mercadoria é regularizada. Atualmente, a alíquota de ICMS no Ceará para produtos de vestuário e confecção é de 20%.

Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), lembra que um comprador parado em uma fiscalização com a mercadoria sem nota tem o produto apreendido. O Empreendedor Legal, todavia, facilita a regularização.

"Já está valendo para as pessoas que fazem compras aqui e já levam a sua nota fiscal e podem ir para qualquer estado da federação sem nenhum problema, tudo legalizado".

Capacitação

Outra frente do pacote de medidas é a capacitação de empreendedores da José Avelino por meio de uma unidade móvel da SDE Municipal, instalada no estacionamento do Mercado Central de Fortaleza.

De acordo com o titular da SDE, Rodrigo Nogueira, vão ser ofertados, por meio do programa de capacitação e crédito "Nossas Guerreiras", R$ 3 milhões em crédito para mil empreendedoras (a solicitante pode ter um crédito de até R$ 3 mil).

"O Nossas Guerreiras já teve mais de 2,5 mil créditos concedidos na cidade inteira. Agora, destinamos para cá, para a região da José Avelino, mil vagas de capacitação", pontua Rodrigo. As capacitações já iniciaram.

