Ximbinha se emociona ao falar de término com Joelma e fim da Calypso: 'já estava desgastado'

O cantor Ximbinha se emocionou ao relembrar a separação de Joelma e o fim da banda Calypso em recente entrevista ao podcast “Inteligência Ltda”. Ele também disse que chegou a ser linchado em um show em Brasília após a notícia do fim do relacionamento.

“Eu saí fugido [do show em Brasília], me tranquei dentro do aeroporto, triste, chorando. Quando eu cheguei em casa, não tinha um móvel, nada. Minha filha estava no chão estudando. Fiquei desesperado e perguntei: ‘cadê as coisas da casa?’. E ela disse que ‘a mamãe tinha mandado buscar’. Fiquei muito triste, mal pra caramba”, disse, emocionado.

O artista relatou que antes mesmo da separação, o casal já vivia em quartos separados há um ano. “Há mais de um ano eu já dormia no quarto do meu filho. A gente não tinha contato há mais de um ano, de marido e mulher. Eu não ficava nem no camarim com ela. Às vezes eu não tinha nem camarim, ficava no palco. Aquilo já estava desgastado”.

Luto

Ximbinha ainda disse que sofreu um luto após o fim da Calypso. “A banda era a minha alma. Sofri um luto muito grande. E quando terminou, os meus filhos foram juntos. Meu filho veio morar comigo depois de um tempo. Fiquei afastado dos meus filhos e muita coisa acontecendo. Muita gente falando coisas que não sabia. Se eu fosse falar, ia afetar muito a cabeça dos meus filhos. Preferi me calar e levar as porradas. Comi o pão que o diabo amassou. Foi muito difícil, uma separação muito complicada. Muita gente jogando pedra, falando coisas que não sabiam”.

O cantor também contou que os integrantes da Caplyso colocaram a banda na Justiça. “Aempresa estava com uma dívida imensa. Aí, quando eu fui atrás para pagar as dívidas, descobrimos que ela (Joelma) não tinha mais nada no nome dela. Ela colocou no nome da mãe, do irmão, da irmã… E essa dívida ficou para mim. Fiquei com toda a culpa, com a dívida, com um monte de coisa”.