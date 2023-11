Gabriela Spanic, de ‘A Usurpadora’, acusa ator de abuso sexual em versão mexicana do BBB

A atriz Gabriela Spanic, de 49 anos, idolatrada no Brasil pelos papéis das gêmeas Paulina e Paola na novela “A Usurpadora”, acusou o ator e cantor mexicano Pablo Montero de abuso sexual durante a participação deles no reality show “La Casa de los Famosos” (2021), versão do Big Brother exibida pelo canal Telemundo.

A artista compartilhou, em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (21), o momento em que fez a revelação do ocorrido, quando estava tomando banho de piscina e conversando com parceiras do programa “Secretos de Villanas”, da CanelaTV, reality do qual vem participando. As cenas em questão irão ao ar nesta quinta-feira (23).

Nas redes sociais, ela publicou: “Queridos, em 'Secretos de Villanas' resolvi abrir meu coração sobre uma situação que me fez sentir violada e que acontece com muitas mulheres. Quero agradecer aos meus colegas por me ouvirem e dizerem a todas as mulheres para nunca calarem a boca!”.

O post recebeu comentários de revolta e apoio por parte dos milhares de fãs da artista. “Isso ocorre todo o tempo com nós, mulheres, e nos querem calar”, disse uma pessoa. “Nenhuma mulher deveria passar por isso e, infelizmente, há casos em que a maioria das vítimas não denuncia porque a justiça não faz nada e ainda beneficia o agressor. Que a justiça seja feita e as vítimas sejam ouvidas! Estamos com você, Gaby, sempre iremos te defender!”, comentou outro seguidor.

“Mais uma vez você mostrando sua força e não se calando, você é uma grande mulher, Gaby. Estamos com você e te amamos muito. Sinta-se abraçada por seus fãs do Brasil”, escreveu uma internauta do nosso país.

O ocorrido

Durante a revelação, Gabriela descreveu a cena de abuso que diz ter se passado durante o “La Casa de Los Famosos”. “Lá dentro eu sofri um crime. Quando é crime, não tem carta de confidencialidade que seja válida, então pode ser contabilizado… abuso sexual… e foi alguém que eu estimo muito e conheço há anos, e eu não tenha escrúpulos em dizê-lo, Pablo Montero”, revelou ela.

Em seguida, acrescentou: “Ele abriu a sala de fumantes para mim e de repente eu vi ele assim [cara de surpresa olhando para cima] eu estava fumando meu cigarro, ele tirou de mim, caiu nos meus seios, ele começou a agarrar meus seios, ele me agarrou pelo braço, ele queria me beijar à força… Eu gritava: 'Tirem-me daqui!'”.

Em entrevista ao site Excelsior desta terça-feira (21), a atriz disse que ainda tem todas as provas que incriminam o acusado. Ela também explicou o motivo de não ter registrado queixa contra ele quando deixou o programa. “Sei que isso é um crime, e passou pela minha cabeça denunciá-lo por isso, mas seria um trâmite judicial gigantesco, os advogados são caros, passam muitos anos até termos a decisão de fato”, concluiu.