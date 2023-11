Carlos Villagrán, o Quico de ‘Chaves’, revela diagnóstico de câncer de próstata

O ator Carlos Villagrán, de 79 anos, popularmente conhecido e querido por ter interpretado o Quico, do seriado mexicano “Chaves”, foi diagnosticado com câncer de próstata e teve de passar por um procedimento cirúrgico. A revelação foi dada à revista People espanhola, no último domingo (19).

Veja também

Villagrán descreveu a doença como um assunto delicado e admitiu que ainda não pensou em seu testamento. “Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais. Ainda não fiz meu testamento”, declarou. Em seguida, acrescentou: “Sim, é uma responsabilidade da minha parte, eu sei, mas tenho medo de fazer meu testamento. Pela teoria de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso”.

Em setembro deste ano, o humorista comemorou a última sessão de quimioterapia realizada pela filha. Foi a primeira (e única) vez que o ator falou abertamente sobre a doença dela. Lembrando que Vanesa Villagrán foi diagnosticada com câncer de mama e teve que fazer quimioterapia neste ano. Após diversas sessões de tratamento e duas cirurgias, ela revelou que estava curada da doença.

Repercussão

Com a notícia do câncer do eterno Quico, fãs expressaram preocupação nas redes sociais do ator, mas ele os tranquilizou com um post bem-humorado, na madrugada desta quarta-feira (22). “Estou bem, me encontro com saúde e trabalhando”, escreveu. “Graças a Deus, tudo já passou”. Nos comentários, o famoso recebeu mensagens falando “Te amo, Quico”, “Que bom que você está bem” e “Queremos você com saúde”, dentre outros escritos repletos de carinho.

Após o sucesso de “Chaves”, o astro fez comerciais com o personagem Quico e já chegou a participar de campanhas contra a imigração ilegal de mexicanos nos Estados Unidos.