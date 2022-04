Will Smith vai se internar em clínica de reabilitação após tapa em Chris Rock no Oscar

Will Smith decidiu se internar em uma clínica de reabilitação de luxo, frequentada por ricos e famosos nos Estados Unidos, segundo informações do jornal britânico The Sun, publicadas pelo gshow nesta segunda-feira (4). Decisão foi tomada uma semana após o ator dar um tapa no comediante Chris Rock na cerimônia do Oscar 2022.

O ator busca lidar com rejeição que vem sofrendo do público e de colegas, desde que reagiu à piada de Chris Rock sobre o cabelo de sua mulher no palco da premiação.

Além das críticas do público, os filmes do ator estão sendo afetados pela atitude. Ainda segundo o The Sun, os estúdios que tinham produções com o ator estão colocando as películas de Will em segundo plano.

A medida busca não associar o vencedor do Oscar de melhor ator com suas marcas. Dentre duas produções que foram paralisadas, estão: 'Bad Boys 4' e 'Fast and Loose'.

Agressão durante o Oscar 2022

Durante o Oscar 2022, realizado no dia 27 de março, Will Smith deu um tapa na cara do comediante Chris Rock após ele fazer uma piada com o cabelo de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will.

Rock disse que estava ansioso para vê-la em 'G.I Jane 2', uma referência a um filme onde a protagonista era careca. Ofendido com piada, o ator se levantou da cadeira e foi até o palco e agrediu o comediante: "Você não fale da minha mulher", gritou Will da plateia, após a agressão.

Jada sofre de uma doença chamada alopecia, e, por isso, perdeu o cabelo.

Pedido de desculpas

Após dois dias do ocorrido, Will se desculpou pela atitude em suas redes sociais. "Minhas ações na apresentação Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos dos meus queridos amigos", declarou.

Na quarta-feira (30), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood pediu desculpas a Chris Rock e repudiou a atitude de Will Smith.

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas "Gostaríamos de esclarecer que pedimos ao Sr. Smith que se retirasse da cerimônia e ele recusou, mas também reconhecemos que poderíamos ter lidado com a situação de maneira diferente".

Na última sexta-feira (1º), Will Smith se desligou da Academia. "Aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta", compartilhou o ator.