Polícia estava 'pronta para prender' Will Smith após bofetada em Chris Rock, diz produtor do Oscar

O produtor do Oscar afirmou que a polícia estava pronta para prender Will Smith após a agressão a Chris Rock. Segundo Will Packer, que fez o primeiro comentário público sobre o episódio, os agentes foram conversar com Rock, mas o comediante não quis fazer acusações.

"Eles estavam dizendo que aquilo era um ataque. Disseram: 'Podemos ir buscá-lo, estamos prontos para trazê-lo agora mesmo. Você pode apresentar acusações e podemos prendê-lo'. Eles colocaram as opções sobre a mesa", contou Packer à emissora de TV ABC. "Chris descartou essas opções. Ele estava tipo 'estou bem'".

Os policiais de Los Angeles "terminaram de explicar quais eram as opções e perguntaram: 'Você gostaria que fizéssemos algo?'. Chris respondeu que não. A polícia de Los Angeles informou no domingo que Rock não apresentou acusações.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação, disse na quarta-feira (30) que Smith foi convidado a deixar a cerimônia após a agressão, mas que se recusou.

A publicação "Variety" informou nesta quinta-feira (31) que os diretores da Academia, Dawn Hudson e David Rubin, conversaram com Smith na terça-feira, um dia após a organização divulgar seu comunicado. A reunião durou cerca de meia hora.

Durante a conversa, Smith se desculpou por ter agredido Rock e disse que estava ciente de que haveria consequências, informou a Variety.