Virgínia Fonseca, grávida de 8 meses, expõe críticas de seguidores ao seu corpo

Mesmo grávida de oito meses, Virgínia Fonseca diz que continua a receber comentários desagradáveis a repeito de seu corpo. A influnciadora digital compartilhou em seus stories no Instagram comentários de seguidores criticando seu umbigo saltado.

Ela está lançando um novo creme de sua marca e surgiu de biquíni para mostrar como passar o produto. Ela ainda preveu que receberi críticas e chegou a alertar em seus vídeos que estava grávida a seus quase 39 milhões de seguidores. Tudo em vão.

Legenda: Virgínia expõe críticas que recebeu por seu umbigo de gestante Foto: Reprodução/Instagram

Grávida de quase 8 meses

"Meu peito está caído sim, meu umbigo está estufado sim, estou grávida de quase oito meses, tá gente? Então é normal", falou antes de começar a propaganda.

Legenda: Virgínia mostra o corpo antes de engravidar e desabafa Foto: Reprodução/Instagram

Horas depois, a mulher do cantor Zé Felipe voltou aos stories com o print do direct dela, mostrando que recebeu comentários desagradáveis "Que umbigo é esse, pelo amor de Deus", "umbigo feio da p*", "e esse umbigo vei kkk" foram alguns dos comentários recebidos por Virgínia.

Legenda: Post em que ela fala que o mais importante é o amor dos filhos Foto: Reprodução/Instagram

Amor de mãe

A influenciadora de 23 anos, que é mãe de Maria Alice,postou um vídeo de dias antes de ela engravidar de sua segunda filha. Com um corpo escultural, ela mostra a diferença do umbigo. E ainda admitiu que, para ela, o mais importante é ter as filhas e viver o amor de mãe.